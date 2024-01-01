В Закарпатье мужчина застрелил несовершеннолетнего грабителя

В городе Хуст местный житель застрелил из охотничьего оружия 17-летнего грабителя, проникшего к нему в подвал.

В полиции Закарпатья рассказали, что инцидент произошел 31 декабря.

Смотрите также Ужасное преступление в Днепре: в новогодний вечер мужчина убил 15-летнего парня

Подробности инцидента

Около 1:00 в полицию позвонил 48-летний житель Хуста и сообщил, что на его частную собственность проник неизвестный и произвел два выстрела из зарегистрированного оружия.

Человек получил уведомление о движении в подвале с устройства для фото- и видеозаписи. Тогда хозяин взял зарегистрированное на него охотничье оружие и спустился в подвал.

По словам заявителя, там он обнаружил незнакомца и приказал ему выйти, однако парень неожиданно бросился в сторону вооруженного мужчины, и последний произвел один выстрел в нижнюю часть тела. После этого неизвестный выбежал из подвального помещения, а заявитель во дворе собственного домохозяйства произвел еще один выстрел в землю,

– сказали в полиции.

После этого правоохранители обнаружили недалеко от дома тело 17-летнего юноши с огнестрельным ранением бедра. По предварительным данным, он скончался от потери крови. Грабитель тоже был жителем Хуста.

Нацполиция показала фото с места происшествия: осторожно, чувствительные кадры 18+

Против хозяина дома завели дело

Предварительно правоохранители квалифицируют произошедшее как умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение.

Статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или ограничение свободы сроком до 3 лет, или лишение свободы сроком до 2 лет.

Тем временем в Днепре возбуждено дело по убийству 15-летнего парня. 31 декабря 68-летний мужчина во время конфликта нанес подростку ножевые удары.