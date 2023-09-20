Умерла от тяжелых травм в больнице: в Киеве мужчина изнасиловал знакомую

В Киеве задержали мужчину, который изнасиловал свою знакомую. Злоумышленник нанес ей тяжелые телесные повреждения, в результате чего пострадавшая попала в больницу.

К сожалению, врачи, несмотря на все попытки, не смогли ей помочь. Киевлянка умерла в медучреждении.

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Мужчина изнасиловал киевлянку

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что с улицы Пуща-Водицкой они госпитализировали 53-летнюю женщину с телесными повреждениями и подозрением на изнасилование.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции. Правоохранители установили, что накануне пострадавшую пригласил домой ее знакомый.

Там они вместе употребляли спиртные напитки, после чего мужчина стал приставать к гостье. Когда женщина начала сопротивляться, он несколько раз ударил ее по голове и изнасиловал.

После содеянного пострадавшая смогла дойти домой, где потом ее в тяжелом состоянии обнаружила соседка и вызвала врачей.



Мужчина жестоко изнасиловал знакомую / Фото полиции Киева

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Женщина умерла

Киевлянку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Однако, к сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью – женщина вскоре умерла.

В ходе безотлагательного обыска мы изъяли из дома подозреваемого вещественные доказательства с вероятными следами крови потерпевшей, которые передали на соответствующее экспертное исследование. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее не судимый уроженец Николаевской области, 1972 года рождения,

– рассказал начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

Следственный отдел начал уголовное производство по поводу изнасилования, что повлекло тяжкие последствия. По согласованию с Оболонской окружной прокуратурой, задержанному сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения – содержания под стражей.