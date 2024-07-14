В немецком городе Альбштадт произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В Германии произошла стрельба. Уже известно о раненых и погибших в результате этого.

В городе Альбштадт 14 июля произошла стрельба. По предварительной информации, это было не нападение.

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Что известно о стрельбе

Причиной применения оружия мог быть бытовой конфликт. СМИ пишут о 3 погибших и 2 раненых.

Пока подробностей немного. Ранее СМИ писали, что стрельба была в общине Лаутлинген, что в 6 километрах от центра Альбштадта. В стрельбе якобы подозревают охотника.

Детали выясняются. Работа полицейских продолжается.

Ранее 14 июля стало известно, что на Дональда Трампа совершили покушение и выстрелили в него во время митинга в Пенсильвании. Трамп жив, его ранили в ухо.