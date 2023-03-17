В Подмосковье мужчина выпускал с балкона фейерверки, а затем устроил стрельбу
Источник:Nexta Live
В русском Подмосковье мужчина с балкона жилого дома выпускал фейерверки. Затем злоумышленник достал оружие и начал стрельбу.
Жуткий инцидент произошел в ночь на 17 марта – детали передает 24 Канал.
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Очевидцы сообщили, что слышали звуки, похожие на "хлопки"
В поселке Голубое в Подмосковье в ночь на 17 марта было неспокойно. Мужчина с балкона многоэтажки пускал фейерверки.
Белорусское СМИ распространило кадры с места событий: смотрите видео
Впоследствии злоумышленник вытащил оружие и начал стрелять по двору. Российские СМИ, ссылаясь на МВД страны-агрессорки в Московской области, утверждают, что очевидцы сообщили правоохранительным органам о звуках, похожих на "хлопки".
Местные телеграмм-каналы пишут, что когда полиция прибыла на место событий, мужчина без сопротивлений открыл дверь и стал давать показания. Обстоятельства выясняются.
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