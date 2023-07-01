Четыре удара в грудь: в польском Хелме неизвестный зарезал украинца
Источник:RMF FM
Ночью перед полуночью на автостанции в польском Хелме на улице Волынской на украинца совершили нападение. Пока непойманный преступник нанес мужчине несколько ударов ножом. Однако, к сожалению, это не единственная украинская жертва в Польше за последние дни.
По неофициальным данным польского информационного портала, нападающий нанес четыре удара ножом в область груди. После этого неизвестный скрылся с места преступления.
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Украинец, к сожалению, погиб
После нападения 36-летнего украинца медики пытались вытащить из того света. Однако, к сожалению, в результате полученных ранений он погиб.
Полиция под надзором прокуратуры уже расследует дело. К розыскам преступника правоохранители также подключили служебную собаку.
Не единственная жертва за последние дни
Также в польском СМИ сообщили, что в пятницу во время уборки леса на улице Карконоска в Карпаче лесная охрана обнаружила тело женщины в палатке. Они сразу сообщили об этом полиции, поэтому на место происшествия выехали правоохранители.
На месте с участием прокурора проводились процессуальные действия. Тело было направлено на вскрытие, которое покажет причину смерти,
– сообщила старший инспектор Эдита Багровская из полиции в Еленя-Гура.
Впоследствии оказалось, что погибшей была 38-летняя украинка, личность которой уже установлена. Однако полиция Польши не сообщает, обнаружили ли на теле телесные повреждения. Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства смерти женщины.
Аварии в Польше с участием украинцев
- В Польше 8 июня на трассе Жешув – Краков актеры львовского театра "Воскресение" попали в ДТП.
- В результате пострадали пять человек, трое из которых были госпитализированы, в том числе две женщины в возрасте 40 и 63 года. Правоохранители считают, что аварию мог вызвать 63-летний гражданин Украины, который уснул за рулем.
- 2 мая в городе Мысловице 27-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения привел к смертельной аварии. К сожалению, в результате столкновения от полученных травм погибла 29-летняя жена водителя автомобиля. Она скончалась, когда на место происшествия прибыли сотрудники польской медицинской аэроспасательной службы.