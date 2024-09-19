В Ярославской области России несколько десятков человек устроили драку со стрельбой

В российском Ярославле произошла массовая драка со стрельбой. В местный участок доставили более 20 человек.

Драка произошла в ночь на 19 сентября в центральном парке Тутаева. Участников конфликта задерживали ОМОН и ЗОБР. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о стрельбе в Ярославле

Местные телеграмм-каналы сообщают, что для участия в схватке приехали жители соседнего Рыбинска. Жители города рассказывают, что во время конфликта раздавалась стрельба.

В общем российские силовики задержали более 20 человек. Они устроили облаву на несколько машин, которые стояли недалеко от парка. Пассажиров и водителей внедорожников скрутили.

Также в сети распространяют видео схватки и момент задержания ее участников. Традиционно, ОМОНовцам захотелось принять участие в драке и немного помахать руками.

Драка в Ярославле: смотрите видео

Напомним, что за день до этого, 18 сентября, стрельба произошла в центре Москвы. Бывший муж владелицы интернет-магазина Wildberries пытался незаконно проникнуть в офис компании с оружием. Основательница маркетплейса заявила, что это попытка рейдерского захвата.

Рядом с местным события расположено здание факультета журналистики Московского государственного университета, поэтому студентов эвакуировали.

По последним данным, в этой схватке погибли два человека, еще семь пострадали.