В США мужчина застрелил двух девушек, которые случайно сели в его автомобиль

В Элгине, что в штате Техас, во вторник после полуночи четыре болельщицы Woodlands Elite Cheer Co. возвращались домой после тренировки. Однако на стоянке продуктового магазина они случайно сели не в тот автомобиль.

По словам свидетелей, Хизер Рот, одна из жертв нападения, запаниковала, когда увидела на пассажирском сиденье неизвестного мужчину. Однако поняла ошибку и пересела в автомобиль своего друга. К сожалению, девушек это не уберегло.

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Случайно спутали автомобиль

После инцидента, который мог бы завершиться мирно, 25-летний Педро Телло Родригес-младший подошел к автомобилю, в который пересели болельщицы. Хизер Рот опустила окно, чтобы извиняться. Она сообщила, что подумала, что это был ее автомобиль.

Однако мужчина достал пистолет и начал стрелять. Он выстрелил несколько раз, в результате чего убил двух девушек, а двоих – ранил. А после – скрылся с места преступления.

На странице организации, где тренировались болельщицы, назвали их имена. От нападения пострадали Пэйтон, Кейон, Хизер и Дженезис.

Нападавшего арестовали

Правоохранители Техаса оперативно выехали на место преступления. Они работали всю ночь, чтобы идентифицировать и найти подозреваемого. Благодаря этому они смогли оперативно найти и арестовать 25-летнего Педро Телло Родригеса-младшего у него дома.

Полиция также сообщила, что получила видео с камер слежения на парковке, на котором зафиксирован момент выстрелов, но не опубликовала его. Из-за убийства двух девушек и ранения еще двоих мужчину обвинили в опасном обращении, что является преступлением третьей степени.

В полиции рассказали подробнее и о состоянии раненых из огнестрельного оружия пассажирок автомобиля. По данным правоохранителей Елгина, Хизер Рот оказали медицинскую помощь на месте, после чего отпустили. Однако другая нуждалась в госпитализации, ведь находилась в критическом состоянии после ранения в ногу и спину.

Пейтон Вашингтон получила серьезные травмы, поэтому ее вертолетом доставили в больницу. Там она остается в тяжелом состоянии. Как впоследствии стало известно, девушка получила повреждение многих органов, и ей удалили селезенку. Ожидается, что в течение недели ей будут делать дополнительные операции.