В США произошла массовая стрельба: много погибших и раненых

Во время празднования китайского Нового года в Калифорнии, вблизи Лос-Анджелеса, произошла массовая стрельба. Неизвестный мужчина из ружья стрелял в толпу.

Стрелок по-прежнему находится на свободе, ведь у правоохранителей нет ни описания преступника, ни обстоятельств происшествия. Также до сих пор неизвестно о мотивах стрельбы.

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Что известно о жертвах и пострадавших

21 января около 22:00 неизвестный мужчина открыл огонь в помещении танцевальной студии, где проходило празднование Нового года. Более того, в этом же районе начался один из крупнейших двухдневных фестивалей уличной еды.

В США произошла массовая стрельба / Фото RMG News и Los Angeles Times

В настоящее время известно о 10 погибших и 16 раненых в результате инцидента. Всех пострадавших доставили в местные больницы, их состояние варьируется от стабильного до критического.

Последствия стрельбы в Монтерей-Парке: смотрите видео

Сеунг Вон Чой, владелец ресторана напротив места, где произошла стрельба, сказал, что три человека ворвались в его заведение и сказали ему запереть дверь.

По их показаниям, неизвестный мужчина расстреливал из автомата гражданских.

Как отреагировали местные власти

Городской контролер Лос-Анджелеса Кеннет Мэджиа выразил соболезнования семьям погибших.

Наши сердца с теми, кто потерял близких сегодня ночью в соседнем городе Монтерей-Парк, где произошла массовая стрельба,

– говорится в сообщении.

В США активисты устроили стычки с полицией

Монтерей-Парк – город с населением 61 тысячи жителей в долине Сан-Габриэль. Большинство жителей имеют азиатско-американское происхождение. Город расположен к востоку от Лос-Анджелеса.

В штате Джорджия в Америке прошли протесты "зеленых активистов". Это произошло после того, как полицейские убили 26-летнего парня, препятствовавшего скандальному строительству тренировочного центра.

Отмечают, что активист Мануэль Эстебан Паэс Теран развел лагерь на месте строительства тренировочного центра "Город полицейских". Воплощение проекта стоимостью 90 миллионов долларов предусматривает уничтожение более 30 гектаров леса.

В правоохранительных органах Атланты заявляют, что Теран, несмотря на устные предупреждения, выстрелил в одного из полицейских. Следовательно, сотрудники полиции выстрелили в ответ и убили активиста.

После этого в центре Атланты прошел протест, переросший в стычки с полицией. Протестующие бросали камни, зажигали файеры, разбивали окна и даже подожгли полицейский автомобиль.