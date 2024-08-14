Стоимостью более 2,3 миллиарда гривен: благодаря СБУ уничтожили более 1 тонны контрабандного героина
Источник:СБУ
На днях в Украине сожгли более 1 тонны героина. Известно, что его еще в январе 2021 года Служба безопасности конфисковала у контарбандистов.
Общая стоимость в соответствии с ценами "черного рынка" на момент обнаружения "товара" составляла более, чем 2,3 миллиарда гривен. Так, ликвидация этих наркотиков происходила после соответствующего приговора Железнодорожного районного суда Львова.
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СБУ сожгла более тонны контрабандного героина
Отмечается, что в 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.
Там добавили, что тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове 4 фигурантов. В частности, был задержан один из организаторов наркотрафика и еще 3 иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях.
В результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 килограмм героина подготовленного для транспортировки,
– говорится в сообщении СБУ.
По данным Службы безопасности, известно, что "груз" направлялся из Пакистана, транзитом через Украину в Евросоюз. Так, наркотики были скрыты в контейнере среди продуктов питания.
Известно, что по материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки.
Благодаря СБУ в Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина / Фото СБУ
Как СБУ сожгла более тонны контрабандного героина: смотрите видео