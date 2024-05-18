В Украине задержали американского добровольца, которого в США подозревают в двойном убийстве

Украинские правоохранители задержали гражданина США. Мужчину на родине подозревают в двойном убийстве и других преступлениях.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Там не назвали имени задержанного, однако, вероятно, речь идет о Крейге Ленге.

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Что грозит американцу

Отмечается, что правоохранительные органы США разыскивают его по подозрению в совершении ряда преступлений в трех штатах. В частности, в убийстве двух человек во Флориде.

Так, Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде экстрадиционного ареста до 14 июля 2024 года. Прокуроры готовятся начать процедуру передачи его компетентным органам США.

Перед этим, в марте 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об экстрадиции этого лица в США. Это решение сторона защиты пыталась обжаловать в ЕСПЧ.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что 19 апреля 2021 года ЕСПЧ сообщил, что согласно правилу 39 заявитель не может быть экстрадирован во время рассмотрения дела в суде. Уже 9 ноября 2023 года Европейский суд по правам человека постановил, что не нашел нарушений норм Европейской конвенции по правам человека в решении экстрадировать подозреваемого из Украины в США.

Поэтому, 8 апреля 2024 года решение ЕСПЧ приобрело статус окончательного.



В Украине задержан добровольец, разыскиваемый в США за убийство / Фото Офис Генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора, после обнародования решения ЕСПЧ мужчина скрывался от украинских органов правопорядка. Однако, уже 16 мая Нацполиция задержала подозреваемого в Шевченковском районе столицы.

Что известно о подозреваемом

Известно, что он дважды проходил военную службу в Украине. Около полутора месяцев в 2016 году и менее 1 месяца в 2022 году.

С 16 марта по 29 апреля 2016 года он проходил службу с испытательным сроком как иностранный гражданин, однако по своим морально-деловым качествам испытательный срок не прошел, в связи с чем был уволен с военной службы.

По информации, которую предоставила сторона защиты, подозреваемый также проходил службу по контракту с 27 июля 2022 года по 21 августа 2022 года. Однако уволился по собственному желанию.