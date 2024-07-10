Погибли жена и 2 дочери: в Британии из арбалета расстреляли семью комментатора BBC

В Великобритании произошло тройное убийство. Злоумышленник из арбалета застрелил жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта.

Нападение на семью произошло 9 июля около 19:00. На место событий сразу выехали медики, однако они лишь констатировали смерть трех женщин.

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В Лондоне убили семью комментатора BBC

В английском графстве Гертфордшир в городе Буши произошло дерзкое убийство. Так, нападающий убил трех женщин:

Кэрол Хант – 61 год,

Ханна Хант – 28 лет,

Луиза Хант – 25 лет.

Это семья комментатора гонок на BBC 5 Live, британской национальной радиостанции, а также бывшего полицейского Джона Ханта.

Жена и две дочери Джона Ханта, которых застрелили из арбалета – больше в галерее

Когда медики прибыли в дом Ханта, то женщины были еще живы, однако несмотря на титанические усилия спасти их не удалось – их травмы были очень тяжелыми.



Джон Хант вместе с женой Кэрол / Фото из сети

В убийстве подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда. Правоохранители считают, что женщины были убиты из арбалета, хотя не исключается вероятность того, что злоумышленник мог использовать и другое оружие. Известно, что Клиффорд ранее работал частным охранником, служил в британской армии, а друзья никогда не считали его агрессивным. Убийцу объявили в розыск.



26-летний Кайл Клиффорд, который убил семью Ханта / Фото полиции Британии

Задержать нападавшего удалось лишь вечером 10 июля. Полиция разоблачила Клиффорда на местном кладбище. Известно, что у преступника есть ранения – ему оказали помощь и госпитализировали в больницу.

Правоохранители отмечают, что убийство семьи Ханта является целенаправленным преступлением, а также предполагают, что Клиффорд мог быть знаком с жертвами.

Сейчас жители города, знакомые и близкие выражают соболезнования Ханту. Кроме того, к дому, где произошло жуткое убийство, люди несут цветы, чтобы почтить память о погибших. Это убийство стало настоящим потрясением для жителей Буши, ведь этот район очень спокойный, а семья была очень доброй и приветливой.