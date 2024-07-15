В Винницкой области на воде исчез 7-летний мальчик
Источник:ГСЧС
В Винницкой области вблизи карьера в селе Черепашинцы на воде исчез 7-летний мальчик.
Об исчезновении ребенка спасателям сообщили правоохранители 14 июля.
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Ребенок утонул
Спасатели обследовали акваторию водоема площадью почти 450 квадратных метра и нашли тело ребенка. Мальчика заметили на расстоянии 15 метров от берега и на глубине 4 метра.
"Обследовав акваторию водоема площадью почти 450 кв.м, тело ребенка нашли на расстоянии 15 м от берега и на глубине 4 метра", – говорится в сообщении.
С начала лета только в Винницкой области в водоеме утонул уже седьмой ребенок.
К слову, в течение субботы, 13 июля, в Черкасской области на водоемах утонули 4 человека.