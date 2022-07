Британия сбросила оковы ЕС и смогла определить четкую позицию в войне с россией, – Пионтковский

Великобритания стала лидером в контексте поддержки Украины в войне с Россией. В значительной степени она смогла занять такую позицию благодаря брекситу – выходу из Европейского Союза в 2020 году.

Если бы Великобритания до сих пор была в ЕС, такой поддержки не было бы

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что огромная инициатива по вопросу выхода Великобритании из ЕС принадлежала премьер-министру Борису Джонсону, который вчера, 7 июля, подал в отставку.

Пионтковский признался, что сначала брексит огорчил его, потому что публицист всегда был приверженцем европейского единства. Однако он признает, что если бы Великобритания до сих пор была членом ЕС, не могла бы так резко очертить свою позицию.

Сбросив оковы Евросоюза, Британия вдохнула и снова почувствовала себя мировым государством,

– убежден публицист.

Он выразил надежду, что с отставкой Джонсона в этом контексте ничего не изменится. Ведь, по словам Пионтковского, он был готов идти очень далеко, гораздо дальше других европейских стран и даже США.

Публицист вспомнил, что именно Великобритания во главе с Джонсоном в самое тяжелое для Украины время выдвинула 2 крайне важные инициативы.

Прежде всего, речь идет о создании военного союза Великобритании, Польши, Украины и Прибалтики. Это так называемая coalition of the willing или коалиция согласных. Как пояснил Пионтковский, увидев колебания, неуверенность и позицию ЕС по поводу того, что главной задачей союза является не допустить эскалации и избежать столкновения с россией, Британия решила создать коалицию стран, готовых сражаться и бороться.

Своей 2-ой инициативой Великобритания "заступилась" за Украину, когда Путин начал активно угрожать возможными ядерными ударами по нашей территории. Такие заявления являются абсолютной дикостью с точки зрения военного дела и человечности. Джонсон заявил, что Британия будет отвечать на такие действия России.

