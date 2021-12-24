Великобритания третий день подряд регистрирует максимум заражений COVID-19

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 122 186 случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

Максимальные показатели несколько дней подряд

От осложнений коронавируса умерли 137 жителей Британии. Максимальные показатели в стране регистрируют третий день подряд, предыдущий ежедневный максимум зафиксировали в четверг – 119 789 случаев.

Внимание Штамм коронавируса Омикрон обнаружили уже в 110 странах, – ВОЗ

Воздействие Омикрона

Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании сообщило о еще 23 719 случаях заражения штаммом Омикрон, то есть общее количество сейчас составляет – 114 625.

В Великобритании активно проводят ревакцинацию населения, чтобы замедлить распространение Омикрона. Так, за день третью дозу вакцины получили 605 561 человек. В целом бустерную дозу получили 56,1% населения в возрасте 12 лет и старше.

Локдауна в Британии пока не будет

Несмотря на высокий уровень заражения, Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что никаких дополнительных ограничений в Англии до Рождества не будет.

Министр добавил, что люди "должны наслаждаться Рождеством со своими семьями и друзьями", но добавил, что им следует "конечно быть осторожными".

Неутешительные прогнозы

Британские аналитики считают, что в случае отсутствия более жестких ограничений по противодействию распространению Омикрона, страну ожидает всплеск заболеваемости невиданных масштабов.

Ученые представили моделирование, которое показало, что если немедленно не ввести более жесткие ограничения, уже через месяц Великобритания с населением 67,2 миллиона может регистрировать от 600 тысяч до даже 2 миллионов больных COVID-19 ежедневно.

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