Вести Глобалайз: Яд тарантулов может стать новым обезболивающим

Австралийские ученые попытались исследовать, как яд тарантулов может помочь при хронической боли. Оказывается, яд опасных членистоногих может создать лучшие обезболивающие.

Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 5 февраля – узнайте в программе.

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Приложение для знакомств с наркотиками

Полиция Флориды провела спецоперацию с приложениями для знакомств, чтобы очистить улицы от наркотиков. Дело в том, что дилеры использовали программы для продажи марихуаны, метамфетамина и других наркотиков.

Лайм и мексиканские картели

Война наркокартелей в Мексике поднимает цены на лайм "до небес". Также они ограничивают урожай, чтобы манипулировать ценой фрукта, а затем требовать процент от прибыли.

Предыдущий выпуск Вести Глобалайз: Apple превратит смартфоны в платежные терминалы

Репрессированное китайское приложение

В Китае из-за Олимпиады объявили о начале кампании по борьбе против фейков, порно и другой запрещенной информации. Поэтому приложение для геев, бисексуалов и транссексуалов Grindr убрали из App Store.

Отказ брендов от меха

Dolce&Gabbana отказывается от меха. Компания перестанет использовать натуральный мех во всех своих коллекциях. В то же время говорят, что будут вводить новые инновационные материалы.

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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 5 февраля: смотрите видео