Вишня или черешня: какую ягоду выбрать летом
Источник:инстаграм Светланы Фус
Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне.
Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне.
Вишня и черешня – низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50 – 62 ккал.
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Вишня – чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов. Он равен 22. В черешне он также низкий – 25.
Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат мелатонин – гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, оказывает антидепрессивное действие, улучшает сон.
И вишня, и черешня – очень полезные ягоды / Фото Pixabay
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Употребление ягод:
- позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов, а также уровень кровяного давления;
- снижает риск образования тромбов;
- помогает в работе нервной системы и держать в норме уровень холестерина;
- служит профилактикой простудных заболеваний;
- улучшает работу пищеварения, перистальтику кишечника;
- помогает при запорах;
- позитивно влияет на состояние волос и ногтей.