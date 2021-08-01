Вишня или черешня: какую ягоду выбрать летом

Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне.

Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше, чем в черешне.

Вишня и черешня – низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50 – 62 ккал.

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Вишня – чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов. Он равен 22. В черешне он также низкий – 25.

Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат мелатонин – гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, оказывает антидепрессивное действие, улучшает сон.

И вишня, и черешня – очень полезные ягоды / Фото Pixabay

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⁣⁣Употребление ягод: