Пекин недоволен: почему в Китае пристально следят за визитом Путина в КНДР

Во время официального визита в Северную Корею Владимир Путин обсудил с Ким Чен Ыном "стратегическое сотрудничество". В то же время, учитывая безумную зависимость КНДР от Китая, именно Си Цзиньпин будет влиять на уровень возможного сотрудничества между двумя диктаторами.

Как это может происходить для 24 Канала объяснил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Позиция Китая

Безусловно, Северная Корея является вассалом Китая и находится в критической зависимости от него. Однако говорить о прямых разрешениях на определенные действия вряд ли говорится, убежден Тизенгаузен.

Заметим, что официально Россия является ядерной страной, а КНДР является таковой неофициально.

В 2023 году Национальное собрание Северной Кореи ввело поправку в Конституцию, согласно которой она должна иметь ядерное оружие. Однако она и до этого имела военную программу ядерного оружия. И на начало 2020 года, по оценкам, ее арсенал состоял примерно из 30 – 40 единиц ядерного оружия. Однако мировое сообщество отказалось признавать КНДР ядерной державой.

Китаю такое сотрудничество двух государств, имеющих ядерный потенциал, совсем невыгодно, ведь это угрожает для всего региона, лидером которого считает себя Си Цзиньпин. К тому же это подрывает сам авторитет Китая.

Уменьшается связь между Северной Кореей и Китаем, я не думаю, что Китай доволен этим,

– добавил политтехнолог.

Пока Китай все еще оказывает влияние на обоих своих сателлитов, но он может ослабнуть путем их сближения.

К тому же сигнал о подготовке Северной Кореи к будущей войне подал сам Ким Чен Ын – обнулив идеологию своего деда Ким Ир Сена о единой Корее, он заявил, что она никогда не станет одним целым. Прослеживается аналогия с Россией: "они не братья нам, а враги, к тому же марионетки Запада".