Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Точно неизвестно, какой месседж он привез в Россию.

США могли передать для Путина важное сообщение. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь.

Какие месседжи Путину привет Уиткофф?

Михаил Самусь предположил, что Уиткофф мог привезти для Путина определенные месседжи. В частности, что если Россия не согласится на прекращение огня, то Дональд Трамп объявит эмбарго на российскую нефть.

Также США могут присоединиться к деятельности ЕС по противодействию так называемому теневому флоту, прекращению всех схем обхода санкций и поставки микрочипов, станков и так далее.

Они могут прекратить этот поток высоких технологий, на которых держится и производство "Шахедов", и строительство любой электроники для военных изделий, которыми Россия воюет против Украины. Это в основном западные технологии. Там много китайского, но, к сожалению, западных технологий там хватает. США могут остановить не только денежный поток в Россию, но и технологический, компонентный, производственный,

– подчеркнул военный эксперт.

Если Трамп действительно передал такое серьезное сообщение Путину, то кремлевский диктатор будет использовать лесть в сторону президента США. Так называемый глава Кремля всегда таким образом пытается получить благосклонность тех или иных важных лидеров.

Напомним, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прилетел в Москву в среду, 6 августа. В Кремле состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Их разговор длился примерно 3 часа.