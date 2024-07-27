"Хотела встретиться, но не получилось": мать Зинченко рассказала детали о поездке сына во Львов

Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, снимал квартиру во Львове. В общем, юноша был в городе около 2 недель.

Об этом в интервью рассказала мама парня Елена. Она добавила, что Вячеслав планировал поездку во Львов заранее.

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Мама парня рассказала о визите сына во Львов

Мама Вячеслава рассказала, что когда сын был во Львове, то она была в Тернополе. Женщина планировала встретиться с сыном, однако у нее не получилось.

Я была рядом, в Тернополе. И хотела встретиться, но у меня не получилось. То, что он был не в Тернополе, а во Львове, я узнала в телефонном разговоре с сыном в день моего приезда в Тернополь,

– рассказала Елена.

Женщина добавила, что Вячеслав был во Львове менее 2 недель. Елена отметила, что в СМИ писали, что подозреваемый приходил в дом Ирины Фарион в течение 2 – 3 недель, однако ее сын Вячеслав не был так долго у города. По словам матери, ее сын выехал во Львов в понедельник 8 июля в 18:00, а уже 21 июля – выехал из Львова.

"Потому что я здесь его в Днепре возила на процедуры. Это также могут доказать. То есть он был там (во Львове – 24 Канал) менее двух недель вообще с поездками", – добавила мама подозреваемого.

Кроме того, Елена рассказала, что почти каждый день разговаривала с сыном. По ее словам, Вячеслав говорил, что у него все хорошо.