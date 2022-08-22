путин прокомментировал гибель дочери дугина

Вечером 20 августа от взрыва автомобиля погибла дочь известного идеолога "русского мира" александра дугина дарья. На инцидент отреагировал сам глава кремля владимир путин.

На сайте кремля опубликовали текст телеграммы, которой пути почтил память дугиной.

Важно дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери

Что сказал путин о смерти дугиной

Президент россии заявил, что жизнь дарьи оборвало "подлое, жестокое преступление". Саму дочь дугина путин назвал светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем. Что ж, все мы уже убедились, что "настоящее русское сердце" желает смерти всем украинцам.

Она честно служила людям, Родине, делом доказывала, что значит быть патриотом россии,

– заявил путин.

Интересно, что сам дугин заявил, что его дочь якобы никогда не призывала к насилию и войне. Хотя на самом деле известно, что она, как и ее отец, поддерживала войну россии против Украины, утверждая, что "украинцев нужно убивать".

дарья дугина погибла 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался на Можайском шоссе в 25 километрах от МКАД. Очевидцы говорили, что в этом же автомобиле должен был ехать ее отец, но в последний момент он сел в другую машину.

22 августа российская ФСБ объявила, что "раскрыла" преступление: по ее утверждению, убийство готовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после случившегося уехала в Эстонию.

Что об этом говорит Украина

Этот инцидент мог произойти с участием членов "Национальной республиканской армии". По крайней мере, в заявлении организации говорилось о том, что ее члены берут ответственность за подрыв авто дугиной, которая возвращалась с фестиваля "Традиция".

В НРА говорили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.

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