Во Львове спасли подростка из Лисичанска, в легких которого засел смертоносный обломок

Во Львовской детской больнице Святого Николая хирурги спасли 13-летнего парня из Лисичанска. У него через шею и грудную клетку прошел 4-сантиметровый осколок, осевший в легкие.

Врачи сообщили, что это смертельная травма. Чудо, что не были повреждены магистральные сосуды, и мальчик не погиб на месте.

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Известно, что осколок попал в шею над правой ключицей, прошел верхнее отверстие грудной клетки, через все легкое и остановился над диафрагмой в нижних сегментах правого легкого.

Хорошо, что сразу была оказана помощь по тамповке раны с дренажом. В таком состоянии он был эвакуирован поездом к нам. Операция была очень сложна, поскольку поражено все легкое, которое просто превратилось в гематому, но все прошло успешно,

– рассказал детский хирург Дмитрий Грицак.

Как пострадал мальчик

Мама 13-летнего Святослава Елена Рычкова напомнила, что это произошло 9 мая. Тогда россияне праздновали день победы в Луганской области и в Лисичанске почти не прекращались обстрелы. Мать с сыном и мужем были у бабушки, но когда стало немного тише, пошли домой в другой район.

"Это произошло прямо возле нашего дома, прилетела ракета и взрыв. Сначала не поняли, что произошло, мужчина бросился к пострадавшему соседу, а я вернулась к Святику и вижу у него на шее вырванная рана и льется кровь. Я сразу прижала то место рукой и знала, что ни в коем случае нельзя отпускать», – вспомнила мама мальчика.

Женщина добавила, что соседи помогли добраться до "скорой", а оттуда военные отвезли в Бахмут в госпиталь. Там врачи сказали, что ситуация очень сложная, и они не смогут сделать нужную операцию.

Святослав провел в реанимации 10 дней, несмотря на то, что операция прошла успешно. Однако легкое долгое время не запускалось, поскольку было в критическом состоянии, поэтому мальчик был под аппаратами. После двух бронхоскопий дыхание пациента восстановилось и недавно его перевели в обычную палату.

Что еще известно о семье

В семье есть трое сыновей, из них Святослав – самый маленький. Его 28-летний старший брат, проживавший в Боярке Киевской области, считается без вести пропавшим. В последний раз он выходил на связь 10 марта.

"Как сообщили военные, его документы нашли, но среди убитых и раненых не было. Его жена сейчас с маленькими детьми в Сумах. Однако в ближайшее время планирует выехать в Польшу, чтобы уберечь детей от войны, которая уже столько горя принесла семье. Мы надеемся, что сейчас вот Святик поправится и мы обязательно найдем его брата", – рассказала мать.

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