Военный спел новогоднюю колыбельную своему новорожденному сыну: трогательное видео

Сеть умилила видео от военнослужащего, у которого родился сын. Когда он приехал домой, то посвятил своему малышу колыбельную.

Военнослужащий Олег Берестовой с позывным Фродо рассказал, что у него родился сын. Он поделился видео, как поет для младенца колыбельную. 24 канал.

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Берестовый умилил сеть колыбельной для сына

На видео видно, как малыш спит под колыбельную папты-военного, уснув на его гитаре. Иногда малыш тоже делает движения ручками, словно ощущая ритм песни. В комментариях отметили, что, вероятно, тоже будет расти гитарист.

Эти дни мутные, но, в сущности, взлетают в небо дроны мощные. Не могут спокойно жить земляне, потому что на Украину лезут россияне. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы. Небо наполняется дронами, в Россию летят хлопками. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы,

– поет Олег "Фродо" Берестовый своему малышу.

Реакция украинцев

Такая трогательная картина не могла не растрогать пользователей сети.