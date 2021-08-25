"Волошкове поле" показало украинцам процесс создания молочных глазированных сырков

Торговая марка "Волошкове поле" показала полный цикл производства молочных глазированных сырков – от приема молока до готовой продукции.

Кроме того, "Волошкове поле" – первая компания в Украине, которая показывает молочные фермы и условия содержания коров.

Эта беспрецедентная инициатива стала результатом присоединения компании к национальному проекту Виробник.ua.

Как отметил Андрей Табалов, генеральный директор "Волошкове поле", главная цель участия в проекте Виробник.ua – развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность.

По словам Виталия Ермака, вдохновителя проекта Виробник.ua, в Украине существует высокий запрос на информацию о создании молочной продукции.

Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель – спокойствие относительно качества продукта,

– добавил он.

Напомним, что первым продуктом, с которым компания "Волошкове поле" присоединилась к проекту Виробник.ua, стало молоко. Ролик о его производстве только за неделю посмотрели тысячи украинцев.

Посмотреть видео создания молока и глазированных сырков можно на сайте проекта Виробник.ua.

Виробник.ua – национальный проект, показывающий, из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в рамках проекта уже показали известные бренды.

Проект является участником Американской торговой палаты.