Жуткие цифры: почему выросло количество случаев, когда дети пытались покончить с собой

В Украине за 2021 год зафиксировали рекордное количество случаев, когда дети пытались покончить с собой. В то же время после волны жутких случаев родители начали опасаться.

Мама двоих детей Марьяна Верховцева рассказала, что одна из основных задач родителей – построить доверительные отношения с детьми. Но после волны детских суицидов, прокатившихся по Украине, теперь у старшего сына Кирилла время от времени проверяет мобильный телефон, чтобы знать, в каких соцсетях и группах он находится.

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Она отметила, что у детей на телефоне установлена программа родительского контроля, ограничивающая по возрасту приложения, которые они загружают.

За покупками в магазин ходят вместе, женщина позволяет детям самостоятельно покупать только канцтовары и некоторые продукты. А вот медикаменты – нет. Верховцева отметила, что пока такое поручать рано.

Нардепы ограничат доступ детей к обороту лекарств

Поэтому после волны "челленджей", где дети наперегонки глотали большое количество таблеток, народные депутаты сделали первый шаг, чтобы ограничить оборот лекарств среди несовершеннолетних.

По мнению создателей законопроекта, именно беспрепятственный доступ к медикаментам нередко становится причиной того, что дети решают покончить с жизнью. В перспективе лекарства будут продавать только тому ребенку, который покажет свой паспорт.

Только по данным Охмадета ежегодно примерно 70 детей, которые заканчивают жизнь самоубийством. И сейчас есть примеры, которые произошли в Черкасской и Киевской областях, где 2 детей отравились,

– рассказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

Только в 2021 году зафиксировано 126 попыток и случаев, когда дети решили покончить с собой. И это рекордные цифры для Украины, несовершеннолетние:

выпрыгивали из окон многоэтажек;

испытывали на себе действие лекарств;

приобщались к различным играм смерти.

Также влиять могло и дистанционное обучение, где большую часть времени школьники проводили в четырех стенах, без нормальной социализации.

В Ураине – рекордные цифры попыток покончить с жизнью среди детей: смотрите видео

"Нет никаких намерений, они не выражают, что они чем-то недовольны, и эта ситуация очень опасна", – сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Количество обращений за помощью возросло

Психологи рассказали, что за время пандемии количество обращений за помощью выросло в несколько раз. А все из-за того, что взрослое поколение не привыкло быть в одном помещении со своими детьми так долго.

Я по своей работе вижу увеличение психологического и физического насилия в отношении детей дома. Родители не выдерживают,

– пояснила психолог Наталья Шестак.

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Поэтому, чтобы остановить волну детских суицидов, психологи советуют обращать внимание на настроение, поведение, аппетит и даже сон ребенка. Если заметны даже малейшие изменения, то стоит откровенно пообщаться и выяснить причину, и не теряя времени обращаться к специалистам, если есть аргументированные подозрения.