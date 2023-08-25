Врачи борются за ее руку и ногу: что известно о состоянии ранившей в Чернигове девочки

12-летнюю девочку, пострадавшую в результате ракетного удара по Чернигову прооперировали в Охматдете. Врачи борются, чтобы спасти руку и ногу девушки.

Речь о 12-летней Ксении Вербицкой. О ее состоянии рассказала жительница Чернигова, которая на момент атаки оказалась рядом и видела первые минуты после ранения Анна Загреба. в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Она рассказала, что поддерживает связь с потерпевшей.

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Оксану прооперировали в Киеве, в Охматдете. В настоящее время врачи интенсивно борются за ее руку и ногу, чтобы они функционировали. Чтобы девочка могла ходить,

– рассказала женщина.

Анна тоже вспомнила первые минуты после атаки. Оказалось, что первую медицинскую помощь оказал пострадавший работник одного из заведений, который расположен рядом. Мужчина наложил турникет на ногу девочки, тогда подбежал еще один очевидец атаки, наложивший турникет еще и на руку, в которой был обломок. Тогда раненую Оксану отвезли в больницу.

Что известно о потерпевшей