Все руководители РФ должны видеть, как выполняются их приказы – Зеленский о зверствах оккупантов

Владимир Зеленский заявил, что каждый из российских руководителей должен видеть, как выполняются их приказы. Это нужно, чтобы они чувствовали свою ответственность за все военные преступления.

Президент Украины обращался к руководству врага на русском, чтобы им было понятнее. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за 3 апреля.

Заметьте Пора сделать все, чтобы преступления России были последним проявлением такого зла на земле, – Зеленский

"Вот такие приказы, вот такое исполнение"

В этой речи глава Государства сказал, что будет говорить напрямую, а не так, как это должен был бы сделать президент. Но он не мог сказать по-другому о сотнях убитых людей. Тех, которых пытали и расстреливали в Буче и других городах, откуда вышли оккупанты.

Хочу, чтобы все руководители России увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, такое исполнение и солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами лежащие на улицах руки. За выстрелы в затылок связанным людям,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что именно так будет восприниматься российское государство. Потому что их культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым они пришли.

Обращение Владимира Зеленского за 3 апреля: смотрите видео