Какие документы должен представить многодетный отец на границе: разъяснение ГПСУ

Для того чтобы уехать из Украины, многодетный отец призывного возраста должен предоставить определенные документы. В частности, нужно подтвердить, что у него действительно 3 детей.

В Госпогранслужбе пояснили, что нужно для выезда мужчины, который является отцом трех и более детей.

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Какие документы нужны для пересечения границы многодетному отцу

Мужчина, являющийся отцом трех и более детей, может пересекать границу при наличии свидетельства о рождении детей (трех и более) или нотариально заверенных их копий.

Позволяют ли выезд мужчинам с инвалидностью

Согласно части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины с инвалидностью имеют право на выезд из Украины независимо от группы инвалидности.

Однако для пересечения границы требуется один из документов, подтверждающих инвалидность:

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи

в соответствии с Законами Украины, в которых указана группа и причина инвалидности;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

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