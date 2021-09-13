Выпадение волос и COVID-19: действительно ли есть связь

О том, что после COVID-19 у многих выпадают волосы, известно давно. Врачи-трихологи единодушно это подтверждают. Особенно, после последней значительной волны (март – апрель) количество обращений было очень ощутимым. Понятно, что когда причинно-следственная связь подтверждена, выводы были сделаны мгновенно - выпадение волос это один из признаков постковидного синдрома. Дальше читайте на украинском.

Термін "постковід" має місце, це дійсно актуальна проблема, але тут є багато маніпуляцій. Справа навіть не в тому, наскільки часте це явище – постковідний синдром – а в тому, чи справді у всіх цих скаргах винуватий коронавірус?

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Інтуїтивно відчувши, що не все так просто, я, не будучи спеціалістом в області трихології, вирішив трохи перевірити цю інформацію.

Зацікавившись, чи були дослідження в цьому напрямку, знайшов декілька цікавих закордонних досліджень та багато статей-порад практичних лікарів. І ось яка картина.

По-перше, само по собі інфекційне захворювання дійсно може стати причиною тимчасового пошкодження волосяного фолікула. Таке іноді спостерігається при інших хворобах, тому є підтвердження.

Стосовно COVID-19 є думка, що справа тут в порушенні мікроциркуляції, що й призводить до погіршення трофіки фолікула (забезпечення поживними речовинами) і передчасному випадінню волосся.

Проте, це лише одна сторона медалі.

З іншого боку у дослідників і практиків виникає думка, що більш вагомою причиною є медикаментозний вплив.

Згадаймо, як лікується важкий COVID-19.

Це антикоагулянти та системні стероїди. Дискусія ще відкрита, хоча вже висловлюється думка, про значний шкідливий вплив на волосся цієї категорії медикаментів. Дія системних гормональних препаратів однозначно НЕ є непомітною для організму. Дослідження тривають, нові дані прояснять ситуацію.

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Ще ми не можемо забути про антибіотики – найулюбленіший засіб для "лікування" вірусного захворювання. Один, два, іноді й три потужних антибіотика, деяких взагалі з групи резерву – ось звичний, на жаль, набір для "профілактики" важкого перебігу COVID-19.

Попри страшенну небезпеку антибіотикорезистентності в майбутньому, за нераціональне використання антибіотиків людина платить високу ціну – це сильно отруює організм й впливає, в тому числі, на ріст волосся.

Важко сказати, що з цих трьох груп препаратів згубніше впливає на розкішну шевелюру, але медикаментозною складовою постковідного випадіння волос не треба нехтувати.

Але саме головне, на чому сходяться воєдино всі дослідники – це потужний вплив СТРЕСОВОГО ФАКТОРУ на якість волосся. Те, що людина не просто хворіє, а переживає коронавірусну інфекцію як величезний стрес – впливає не тільки на волосся, а й на якість імунітету.

Стресовий фактор згубно діє на загальний стан організму, заважаючи кращому одужанню та провокуючи людину на зайві, іноді шкідливі заходи та дії.

Аналізуючи все прочитане, висновок виходить неоднозначний.

З одного боку, нерозумно та цілком несправедливо проблему постковідного волосся зв'язувати лише з COVID-19. Це ще потребує досліджень, аби виявити реальну частку впливу самого вірусу чи імунної системи на волосяні фолікули.

З іншого боку, розуміючи, що вплив важких ліків не є корисним, це ще не привід нехтувати лікуванням. Звісно, що ні. Просто лікарі вкотре наголошують: КОЖЕН ПРЕПАРАТ має бути призначений відповідно до показань, та з конкретною метою. Особливо антибіотики – лише на підтверджену бактеріальну інфекцію. При COVID-19 ніяка "профілактика" пневмонії не працює. Легкі хворі лікуються по-одному, важкі – по-іншому.

А от стосовно СТРЕСОВИХ факторів, тут немає ніякого сумніву. Чим більше населення буде перебувати в панічному заціпенінні, чим більше людей будуть налякані та збентежені – тим гірше вони перенесуть захворювання. Одужувати будуть важче та довше. І волосся не сама страшна проблема - є й більш грізні ускладнення.

На останок хочу ще раз наголосити, що згідно з висновками спеціалістів, надмірне випадіння волосся після COVID-19 має тимчасовий характер та поступово проходить. Звісно, краще звернутись до трихологів та вчасно підібрати підтримувальну терапію.

Всім здоров'я та гарного настрою! Не переживайте! Це не лише запорука гарної зачіски, а ще й міцного імунітету!