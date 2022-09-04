Под Киевом произошел взрыв газа: пострадал 7-месячный ребенок, еще 2 человека попали в больницу

Вчера вечером в Белоцерковском районе произошел взрыв газа. Дом разрушен, два человека госпитализировали в больницу с ожогами лица.

3 сентября в 23:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение, что в частном жилом доме в селе Ивановка произошел взрыв газовоздушной смеси.

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На место происшествия был направлен личный состав 8-й Государственной пожарно-спасательной части поселка городского типа Ставище. В результате взрыва разрушены 2 стены дома.

Что известно о пострадавших

Травмы получили 3 жителя дома: женщина 1973 года рождения, девушка 1994 года рождения и семимесячный ребенок.

Маму и дочь доставили в ожоговый центр Киевской клинической больницы №2 с ожогами лица І – ІІ степени.

За сутки на Харьковщине 22 пожара: есть погибшие и раненые

За минувшие сутки, 3 сентября, в Харьковской области вспыхнули 22 пожара. Они возникли из-за обстрелов русской армии.

В результате обстрела Чугуевского района погибла 45-летняя женщина. Еще 2 человека получили ранения: 64-летняя женщина из Чугуевского района и 43-летний мужчина из Изюмского района.

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