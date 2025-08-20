Неизвестные дроны атаковали Донецк: работала ПВО, начался пожар
- Вечером 20 августа неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Донецк, в городе прогремели взрывы.
- Местные публикуют кадры с работой российской ПВО, известно о возгорании.
Вечером среды, 20 августа, неизвестные дроны атаковали временно оккупированные Россией украинские территории. В частности, взрывы прогремели в Донецке.
Работала вражеская ПВО, есть возгорания. Телеграмм каналы публикуют соответствующие видео, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Донецк 20 августа?
Вечером 20 августа беспилотники атаковали оккупированный Донецк. Местные жители слышали характерный звук, также работала вражеская противовоздушная оборона.
Что известно об атаке на Донецк 18 августа?
- Беспилотники атаковали оккупированный Донецк в ночь на понедельник, 18 августа, – над городом поднялся дым.
- По предварительной информации, БпЛА поразили территорию возле бывшего интерната, где оккупанты развернули личный состав для перемещения на Покровское направление.
- Также взрывы слышали в Харцызске.
Напомним, накануне из-за беспилотной атаки 29 июля в Донецке пострадала логистика оккупантов. Некоторые населенные пункты псевдореспублики были частично обесточены.