Сына экс-нардепа задержали за подготовку к убийству депутата местного совета в Винницкой области

Бывшему депутату городского совета в Винницкой области, который является сыном экс-нардепа, сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на убийство. Следствие считает, что подозреваемый действовал в интересах своего отца, бывшего нардепа от "Партии Регионов".

Офис генпрокурора рассказал, что между отцом задержанного и местным депутатом в 2023 году возник конфликт. Он касался продления срока аренды земель и лишения отца полномочий депутата местного совета.

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Сына экс-нардепа задержали по подозрению в организации оконченного покушения на убийство

Подозреваемый решил "помочь" отцу в решении его бизнес-вопросов и организовал убийство этого депутата местного совета,

– заявили в Офисе генпрокурора.

Чтобы реализовать свой план, задержанный обратился к двум своим знакомым, которые:

должны были привлечь непосредственных исполнителей преступления;

последние должны были убить депутата в Киеве за 8500 долларов.

"В ходе спецоперации правоохранители имитировали убийство местного депутата, сделали фото, которые посредник продемонстрировал заказчику. Правоохранители задержали организатора после передачи средств", – заявили в Офисе генпрокурора.

По месту жительства задержанного и в его машине провели обыски. Также обыскали возможных соучастников преступления. Прокуратура изъяла оружие, средства и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на убийство, совершенного по корыстным мотивам под заказ,

– заявили в ГБР.

По состоянию на 10 августа решают вопрос по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяют причастность его отца к совершению преступления.

ГБР предотвратило заказное убийство местного депутата в Винницкой области: смотрите видео

Что известно о задержанном и его отце-регионале

Государственное бюро расследований рассказало, что в Винницкой области предотвратило заказное убийство местного депутата, организованного сыном экс-нардепа-регионала. По данным ГБР:

задержанный сын экс-нардепа – бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области от запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ";

его отец – бывший народный депутат 7 созыва от запрещенной "Партии Регионов" и действующий депутат Жмеринского горсовета от запрещенной "ОПЗЖ".

По данным ГБР, отец задержанного еще в начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины и фактически не исполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын. Последний сам недавно добровольно сдал полномочия депутата городского совета.

Сына экс-нардепа задержали при передаче средств / Фото ГБР и Офиса генпрокурора

Почему возник конфликт

Следователи Государственного бюро расследований уточнили, что конфликт отца задержанного с другим депутатом накалился на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес-вопросов. Они были связаны с отводом земельных участков под строительство.

Если вину задержанного докажут, то емус конфискацией имущества, если докажут корыстные мотивы.