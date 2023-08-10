Сына экс-нардепа задержали за подготовку к убийству депутата местного совета в Винницкой области
Источник:Офис генпрокурора
Бывшему депутату городского совета в Винницкой области, который является сыном экс-нардепа, сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на убийство. Следствие считает, что подозреваемый действовал в интересах своего отца, бывшего нардепа от "Партии Регионов".
Офис генпрокурора рассказал, что между отцом задержанного и местным депутатом в 2023 году возник конфликт. Он касался продления срока аренды земель и лишения отца полномочий депутата местного совета.
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Сына экс-нардепа задержали по подозрению в организации оконченного покушения на убийство
Подозреваемый решил "помочь" отцу в решении его бизнес-вопросов и организовал убийство этого депутата местного совета,
– заявили в Офисе генпрокурора.
Чтобы реализовать свой план, задержанный обратился к двум своим знакомым, которые:
- должны были привлечь непосредственных исполнителей преступления;
- последние должны были убить депутата в Киеве за 8500 долларов.
"В ходе спецоперации правоохранители имитировали убийство местного депутата, сделали фото, которые посредник продемонстрировал заказчику. Правоохранители задержали организатора после передачи средств", – заявили в Офисе генпрокурора.
По месту жительства задержанного и в его машине провели обыски. Также обыскали возможных соучастников преступления. Прокуратура изъяла оружие, средства и другие вещественные доказательства.
Задержанному сообщено о подозрении в организации оконченного покушения на убийство, совершенного по корыстным мотивам под заказ,
– заявили в ГБР.
По состоянию на 10 августа решают вопрос по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяют причастность его отца к совершению преступления.
ГБР предотвратило заказное убийство местного депутата в Винницкой области: смотрите видео
Что известно о задержанном и его отце-регионале
Государственное бюро расследований рассказало, что в Винницкой области предотвратило заказное убийство местного депутата, организованного сыном экс-нардепа-регионала. По данным ГБР:
- задержанный сын экс-нардепа – бывший депутат Жмеринского городского совета в Винницкой области от запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ";
- его отец – бывший народный депутат 7 созыва от запрещенной "Партии Регионов" и действующий депутат Жмеринского горсовета от запрещенной "ОПЗЖ".
По данным ГБР, отец задержанного еще в начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины и фактически не исполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын. Последний сам недавно добровольно сдал полномочия депутата городского совета.
Сына экс-нардепа задержали при передаче средств / Фото ГБР и Офиса генпрокурора
Почему возник конфликт
Следователи Государственного бюро расследований уточнили, что конфликт отца задержанного с другим депутатом накалился на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес-вопросов. Они были связаны с отводом земельных участков под строительство.