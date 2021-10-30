За последнее десятилетие более 80% убийств журналистов остались безнаказанными, – отчет

За последние 10 лет в 81% убийств журналистов виновные не были наказаны. В общей сложности убили 278 медийщиков за их род деятельности.

Таковы данные Глобального индекса безнаказанности, которые привели в Комитете защиты журналистов.

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За 10 лет погибли 278 журналистов из разных стран

В последнее десятилетие произошло много событий с пострадавшими и погибшими: гражданская война в Сирии, антиправительственные беспорядки в арабских странах, нападения экстремистских групп.

За это время погибли 278 журналистов из разных стран. За 226 убийств виновные не понесли ответственности.

Страны, оказавшиеся в первой десятке "безнаказанности":

Сомали,

Сирия,

Ирак

Южный Судан,

Афганистан,

Мексика,

Филиппины,

Бразилия,

Пакистан,

Россия.

В 2020 году жертвами убийц стали 22 представителя журналистской профессии. Это почти в два раза превышает показатель 2019 года. Что касается 2021 года, то из-за сложной ситуации прогнозировать что-то трудно.

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