Пресс-служба "Медиазоны" сообщила, что это существенно усложнит работу проекта. Возможно, даже поставит его на грань выживания.

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В "Медиазоне" отметили, что ранее "иностранного агентами" называли также издания "Медуза", "Радио Свобода", "Дождь" и другие издания. Сейчас "Медиазона" будет работать в обычном режиме.

В то же время статус "иностранного агента" представляет для журналистов "Медиазоны" значительные риски. Медиа уже обратилось к читателям с просьбой поддержать их в это сложное время.

Редактора The Insider объявили в розыск

Романа Доброхотова – шеф-редактора The Insider-объявили в розыск. Об этом рассказала защитница Юлия Кузнецова.

Журналисту инкриминируют незаконное пересечение границы. В доме его родителей уже провели обыск.

Сперва Доброхотов опубликовал в своем аккаунте в твиттере сообщение, что к нему пришли правоохранители, а впоследствии перестал выходить на связь.

В СМИ появилась информация, что обыск может быть связан с делом, которое инициировал нидерландский блогер Макс ван дер Верфф.