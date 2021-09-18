Представитель полиции сообщил, что травмы съемочной группы не угрожают жизни. В округе Сучава уже обнаружили причастных.

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Технику уничтожили, журналисты травмированы

В нападении на журналистов и эколога подозревают незаконных лесорубов. По этому делу уже выявили 11 причастных, которых допросили. Правоохранители обещают наказать виновных.

Уверяю вас, что румынская полиция очень внимательно отнесется к нападению. Будут приняты все юридические меры,

– заявил официальный представитель полиции Джорджиан Драган.

Он назвал незаконные вырубки лесов "бедой" и "приоритетом полиции". Министр окружающей среды Барна Танчос также решительно осудила нападения в четверг и заявила, что злоумышленники должны "понести максимальные юридические последствия".

Михай Драголя, один из избитых журналистов-расследователей, рассказал СМИ, что нападавшие были вооружены топорами и битами.

Незаконные вырубки леса в Румынии: главное