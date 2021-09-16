Забрал из садика и вывез в лесополосу: на Сумщине отца подозревают в убийстве 3-летнего сына

В Глухове, на Сумщине, 50-летний отец забрал своего 3-летнего сына из детского сада и исчез вместе с ним. Полиция сразу начала поиски, которые завершили лишь на следующее утро.

Правоохранители нашли 50-летнего мужчину на одной из улиц города, однако сына с ним не было. Сначала он убеждал, что не знает, где ребенок.

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Отец надел ребенку пакет на голову

Через некоторое время мужчина признался в содеянном и показал правоохранителям место преступления. Как выяснилось, из детского садика отец повез сына не домой, а за город, в лесополосу.

Там мужчина связал ребенку руки и надел ему на голову пакет. Поэтому 3-летний мальчик задохнулся и умер.



Место убийства 3-летнего мальчика

После убийства сына, мужчина решил вернуться домой. Какие были мотивы этого ужасного преступления – пока не понятно. На данный момент идет следствие, его арестовали.

За убийство ребенка отцу грозит заключение сроком до 15 лет или пожизненное.