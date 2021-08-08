Убийство мужчины на Полтавщине: задержали 2, вероятно, причастных юношей
Источник:полиция Полтавщины
В Горишних Плавнях Полтавской области 7 августа нашли тело убитого местного жителя. В тот же день полицейские установили подозреваемых в преступлении – двух 17-летних юношей.
Молодые люди подрались
Двух жителей Горишних Плавней задержали по подозрению в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Кременчугской полиции Юрий Трембицкий.
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Оперативники выяснили, что ночью у погибшего возник конфликт с компанией парней. Между ними завязалась драка возле заведения досуга.
К сожалению, мужчина погиб. В течение дня следователи установили двух 17-летних жителей Горишних Плавней, обоснованно подозреваемых в причинении потерпевшему телесных повреждений. Вещественные доказательства изъяты,
– рассказал Трембицкий.
Что грозит подозреваемым
Правоохранители планируют сообщить о подозрении двум юношам, а суд – выбрать им меры предосторожности. Оперативно-следственные действия продолжаются.
Если вину молодых людей докажут, то им грозит от 7 до 10 лет заключения.
Детали убийства
- Тело 22-летнего парня около 6:00 утра нашел прохожий в районе набережной на улице Конституции. Он и вызвал полицию.
- Правоохранители установили признаки насильственной смерти на теле.
- Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.