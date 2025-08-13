Гражданин Польши незаконно пересек границу Эстонии и России, потому что собирался вступить в ряды армии страны-агрессора. Мужчину задержали, когда он плыл по реке Нарва в сторону России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR. Нелегальное пересечение границы эстонские пограничники остановили в ночь на 5 августа.

Что известно о задержании поляка на границе Эстонии и России?

Пограничники задержали и передали полиции 49-летнего гражданина Польши, который плыл на надувном матрасе по реке Нарва. Он, вероятно, собирался бежать в Россию, ведь был ее сторонником – при себе имел пророссийскую символику. По данным следствия, иностранец приехал в Эстонию из Сербии, а позже планировал присоединиться к российской армии.

Присоединение к армии России создает косвенную угрозу для безопасности Эстонии и всех стран-членов ЕС. Мы будем привлекать к ответственности и граждан других стран, которые пытаются поддержать войну,

– рассказал главный прокурор окружной прокуратуры Виру Гарди Андерсон.

После задержания и выяснения всех обстоятельств побега поляка в Россию, его взяли под стражу на примерно 2 месяца. Мужчина получил обвинения в возможном участии или поддержке акта агрессии, совершенного иностранным государством.

К слову, для безопасности Эстония начала укреплять границу с Россией на дорогах и мостах. Случай с мужчиной, задержанным за нелегальное пересечение границы, подтвердил тщательность охраны границ Эстонии с Россией.

Напомним, в Польше правоохранители уже расследовали дело в отношении гражданина, который воюет с Украиной на стороне России. А в Финляндии к пожизненному заключению приговорили командира группировки "Русич", который вместе с другими членами совершал военные преступления в Украине.