Заказчиком убийства Лещенко был гражданин США, давший киллерам 20 тысяч задатка

МВД сообщило, что злоумышленники планировали убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Заказчиком преступления был гражданин США, заплативший киллерам 20 тысяч долларов задатка.

Представители правоохранительных органов отметили, что накануне заказчик и его соучастница – гражданка Украины встречались с вероятным киллером. Ему оставили 20 тысяч долларов задатка. Мотивом преступления в МВД называют, прежде всего, деньги.

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Через неделю гражданин США должен был вернуться домой

Гражданин США через неделю – полторы уезжал к себе домой, на празднование рождественских праздников. И вот здесь должны были завершить все дела, пока он был бы уже в самолете,

– рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко

В нацполиции говорят, что преступление должно быть особенно циничным, так как злоумышленникам "позволили" брать себе все, что они захотят в доме Лещенко. Однако 50% этого должно было достаться заказчику.

Это не имеет отношения к государственной службе, – Лещенко

Сам министр подчеркнул, что его отношения с гражданином США не имеют никакого отношения к его государственной службе. Мол, по этому поводу есть гражданско-правовой спор, решения которого уже вступили в силу.

Лещенко сообщил, что с человеком, заказавшим убийство, и который совершал мошеннические действия, с ним сам министр говорит, что не общался.

Что известно о заказчиках убийства Лещенко:

Ранее заказчик сотрудничал с Лещенко.

Из Лещенко пытались выбить мнимые долги, которые якобы он имел в 2018 году.

На встречу с заказчиком отправили подставного киллера.

Их встречи запечатлели на видео.

Заказчик хотел, чтобы Лещенко нанесли телесные повреждения и не возражал, чтобы министра убили.

Задержали украинку и гражданина США.

До этого гражданин США уже заказывал убийство экс-коллектора, которое тоже имитировали украинские правоохранители. Получив доказательства совершенного преступления, поступил новый заказ – на Лещенко.

Смотрите видео брифинга по покушению на Лещенко: