Заказчиком убийства Лещенко был гражданин США, давший киллерам 20 тысяч задатка
Источник:24 канал
МВД сообщило, что злоумышленники планировали убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Заказчиком преступления был гражданин США, заплативший киллерам 20 тысяч долларов задатка.
Представители правоохранительных органов отметили, что накануне заказчик и его соучастница – гражданка Украины встречались с вероятным киллером. Ему оставили 20 тысяч долларов задатка. Мотивом преступления в МВД называют, прежде всего, деньги.
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Через неделю гражданин США должен был вернуться домой
Гражданин США через неделю – полторы уезжал к себе домой, на празднование рождественских праздников. И вот здесь должны были завершить все дела, пока он был бы уже в самолете,
– рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко
В нацполиции говорят, что преступление должно быть особенно циничным, так как злоумышленникам "позволили" брать себе все, что они захотят в доме Лещенко. Однако 50% этого должно было достаться заказчику.
Это не имеет отношения к государственной службе, – Лещенко
Сам министр подчеркнул, что его отношения с гражданином США не имеют никакого отношения к его государственной службе. Мол, по этому поводу есть гражданско-правовой спор, решения которого уже вступили в силу.
Лещенко сообщил, что с человеком, заказавшим убийство, и который совершал мошеннические действия, с ним сам министр говорит, что не общался.
Что известно о заказчиках убийства Лещенко:
- Ранее заказчик сотрудничал с Лещенко.
- Из Лещенко пытались выбить мнимые долги, которые якобы он имел в 2018 году.
- На встречу с заказчиком отправили подставного киллера.
- Их встречи запечатлели на видео.
- Заказчик хотел, чтобы Лещенко нанесли телесные повреждения и не возражал, чтобы министра убили.
- Задержали украинку и гражданина США.
Смотрите видео брифинга по покушению на Лещенко: