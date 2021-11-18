Замовником вбивства Лещенка був громадянин США, який дав кілерам 20 тисяч завдатку

МВС повідомило, що зловмисники планували вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенко. Замовником злочину був громадянин США, який заплатив кілерам 20 тисяч доларів завдатку.

Представники правоохоронних органів зазначили, що напередодні замовник зустрічався з ймовірними кілерами. Він залишив 20 тисяч доларів завдатку. Мотивом злочину у МВС називають, передусім, гроші.

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Через тиждень громадянин США мав повернутись додому

Громадянин США через тиждень – півтора виїжджав до себе додому, на святкування різдвяних свят. І ось тут мали завершити усі справи, поки він був би вже у літаку,

– розповів голова Нацполіції Ігор Клименко

У нацполіції кажуть, що злочин мав бути особливо цинічним, адже зловмисникам "дозволили" брати собі все, що вони захочуть у помешканні Лещенка. Проте 50% цього мало дістатись замовнику.

Це не має відношення до державної служби, – Лещенко

Сам міністр наголосив, його відносини з громадянином США, не мають жодного стосунку до його державної служби.

Дивіться відео брифінгу щодо замаху на Лещенка:

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