Заклятый друг: как Германия связала Украине руки в войне с Россией

Вот как выглядит немецкое лицемерие и двойная мораль по-берлински. С одной стороны, правительство ФРГ до сих пор упорно отказывается поставлять оружие Украине для самообороны от российской агрессии. Далее читайте на украинском.

Подвійні стандарти

Хоча це право є священним, згідно зі статтею 51 Статуту ООН. При цьому Німеччина щодня придумує нові відмазки й відмовки.

З іншого боку, як виявило потужне журналістське розслідування газети Welt am Sonntag, весь цей час німецька влада тишком-нишком продовжує зміцнювати всіма силами воєнну промисловість Росії – незважаючи на запроваджені ще у 2014 році санкції ЄС проти Кремля.

Так, лише у 2020 році німецький уряд схвалив експортні поставки до Росії товарів так званого подвійного призначення (dual-use goods) на 366 мільйонів євро!

При цьому йдеться про видані урядовим агентством BAFA 673 окремі дозволи на постачання з ФРН до РФ критичної продукції, котра може бути використана в першу чергу для воєнних цілей, наприклад, промислове обладнання для виробництва зброї, високі технології для літакобудування, спеціальні хімічні речовини.

Про санкції не чули

І це при тому, що після окупації Криму на рівні ЄС були запроваджені надзвичайно жорсткі критерії для експорту в Росію таких товарів.

До речі, Кремль як тoп-5 серед адресатів німецького експорту dual-use goods здобув для Берліна у 2020 році почесне 4-е місце – після Китаю (1,6 мільярда євро), США (1 мільярд євро) й Бразилії (371 мільйон євро).

Як ви гадаєте: скільки дозволів на товари подвійного призначення Німеччина надала для України? Аж на 17 мільйонів євро – це у 21 раз менше, ніж для Москви!!! Всі ці роки уряд ФРН нахабно відхиляв і продовжує відхиляти звернення вітчизняних компаній на подібні товари, причому йдеться про такі "небезпечні" речі, як порошки для виробничого процесу.

І це при тому, що стосовно України не існує жодних обмежень чи санкцій на такі прставки! Це – просто ганьба! No comment! Ось такі берлінські пироги. Тож маємо черговий шок від подвійних стандартів німецької політики.

Попри суворі санкції проти Росії, Німеччина постачала туди товари, необхідні для воєнної промисловості / Фото "Європейської правди"

Дякуємо нашим німецьким друзям-журналістам за excellent job,за всі ці блискучі журналістські розслідування, які зривають маски і розкривать справжню суть політики ФРН: Business First Even with the Devil.

Р. S. До речі, ранковий (за 13 лютого – 24 канал) твіт посла про це сенсаційне розвінчування подвійного дна політики Берліна викликав величезний медійний ажіотаж не лише в самій Німеччині, але й по всьому світі – навіть CNN зробила з цього top news. А ми боремося далі за справедливість, виводимо на чисту воду німецькі шури-мури.

