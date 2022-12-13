Российские медпрепараты имеют аналоги в Украине, запрет их продаж не повлияет на рынок, – СМИ
Источник:"РБК-Украина"
Комиссия Минздрава Украины по прекращению действия регистрационного удостоверения воспользовалась правом на запрет продажи в Украине лекарств, частично или полностью производимых в России и Беларуси. Тем не менее больным, потреблявшим препараты российского производства, не стоит переживать из-за нехватки медсредств.
Законодатели, понимая, что нельзя отменять поставки лекарства, ввели обязательное условие: запрещенные препараты должны быть представлены в Украине как минимум двумя аналогами.
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Опасаться дефицита лекарства не стоит
Согласно поправкам к закону о лекарствах, которые вступили в действие в мае этого года, Украина на время военного положения может прекратить продажи препаратов, полностью или частично изготовленных в России и Беларуси, но при условии, что такие препараты представлены как минимум двумя заменителями.
После этого в экспертной, общественной и фармацевтической среде прозвучали опасения по поводу возможного дефицита лекарств и монополизации рынка из-за несовершенства Закона "О лекарственных средствах". По данным СМИ, решение Комиссии, как и сам закон в действующей редакции, не приведет к нехватке лекарства и существенному перераспределению рынка.
Прежде всего из-за отсутствия расчетов, как именно перераспределится украинский фармрынок и действительно ли риск монополизации.
Монополизацию нужно анализировать не общими фразами, а подробно. Однако вместо этого в дискуссионном поле вновь появился старый как мир тезис: украинские производители пытаются вытеснить с рынка иностранных. В этом случае все то же повторяется снова и снова, только повод другой,
– пишет "РБК-Украина".
По мнению авторов материала, так же не существует данных о вероятности дефицита, ведь прекращение продаж лекарств из России и Беларуси не вводится, если такое лекарство не имеет как минимум два заменителя.
В то же время в октябре Комиссия Минздрава приняла решение о 35 препаратах венгерской компании "Гедеон Рихтер", имеющей производство в России. Важно, что у них есть аналоги других производителей, и не только украинских.
"С точки зрения национальной безопасности Украине очень повезло, что она имеет современную развитую фармацевтическую индустрию. Как бы ее ни было, вряд ли кто-то вообще отважился бы вводить ограничения для иностранных компаний на продажу лекарств, произведенных в России. В противном случае мы оказались бы в таком же положении, как и Германия, которая на 40% зависела от российского газа, не имея собственного", – говорится в публикации.
Авторы статьи также подчеркивают, что Комиссия Минздрава принимает решение коллегиально. В ее состав входят также две профильные общественные организации с правом голоса.