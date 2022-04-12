Зеленский обратился к парламенту Литвы: поблагодарил за помощь и рассказал о зверствах россиян
Владимир Зеленский 12 апреля обратился к парламенту и народу Литвы. Президент поблагодарил литовцев за помощь и поддержку. Он также рассказал о зверствах россиян в Украине.
Перед выступлением украинского лидера перед парламентом Литвы минутой молчания почтили всех погибших в войне, которую ведет против украинцев Россия.
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Зеленский поблагодарил Литву за поддержку
Президент напомнил о недавнем приезде в Киев спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, многократных визитах президента страны Гитанаса Науседы, а также посещение Киева премьером Ингридой Шимоните 11 апреля.
Он поблагодарил литовский народ за постоянную поддержку украинцев, особенно в тяжелое время.
Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине. Вы остаетесь среди тех, кто заботится о мире и безопасности Европы больше всего,
– подчеркнул политик.
Европа пока не имеет общей позиции
Зеленский добавил, что начавшаяся Россией полномасштабная война против Украины ставит перед Европой стратегический вопрос: живы ли еще ценности, положенные в основу объединения народов Европы после Второй мировой войны, или они уже сыграли свою роль и могут стать частью исторического наследия.
Глава государства отметил, что пока общего для европейцев ответа нет. Но именно от этого зависит будущее Европы.
Военные преступления россиян
В освобожденных от российских оккупантов районах Украины продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных государством-агрессором.
Мы почти ежедневно находим новые массовые захоронения убитых, собираются показания. Тысячи убийств, сотни случаев пыток, трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах, связанные и изуродованные тела,
– рассказал глава государства.
Есть деревни, которые были достаточно большими, но теперь остались почти без жителей. По меньшей мере, сотни детей остались сиротами. Зафиксировали сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних, маленьких детей и даже младенца. "Об этом просто страшно говорить, но это правда", – сказал политик.
Он добавил, что удалось даже установить личность этого россиянина – это Бычков из Пскова. "Есть видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над ним. Вот такой российский военный, защитник детей", – подчеркнул глава государства. Он добавил, что именно с таким теперь будут ассоциироваться российская армия: десантники из Пскова и изнасилование младенцев. В то же время, заметил Зеленский, российская пропаганда, видимо, представляет это как "защиту русскоязычных".
Украинцев хоронят во дворах
Везде в Украине, где побывали оккупанты, во дворах, в скверах, на огородах, захоронения людей, чьи тела не смогли отвезти на кладбище,
– отметил глава государства.
Он добавил, что это всего через несколько недель российской оккупации. Так есть в районах вокруг столицы, Черниговской и Сумской областях. Весь мир запомнил название города Бучи, однако такова ситуация и в других населенных пунктах, где россияне смогли закрепиться на определенное время.
Зеленский заметил, что трудно даже представить, что происходит в Мариуполе, Волновахе – городах, уничтоженных российскими войсками. Однако российские пропагандисты все преступления своих бойцов называют "постановками".
Президент сообщил и о сотнях тысяч людей, которые были вывезены либо в Россию, либо на оккупированные территории Донбасса. У украинцев забирают документы, их допрашивают, унижают и помещают в фильтрационные лагеря. "Это все – попытка избавиться от показаний преступлений россиян в Украине", – объяснил политик.
Он подчеркнул, что все российское военное и политическое руководство знает об этом. Более того, оно убеждено в своей безнаказанности. Верит, что от российских ресурсов мир не сможет отказаться.
Всему Западу следует быть, как Литва
Если бы все были такими, как вы в Литве, то, я уверен, российское руководство не могло бы надеяться, что им все сойдет с рук,
– заявил Зеленский.
Возможно, и войны не было бы.
Глава государства отметил, что Евросоюз уже обсуждает 6 пакет санкций против России. Однако пока неизвестно, попадет ли под санкции российская нефть.
"Даже после увиденного в Буче, даже зная о депортации людей, наблюдая за сознательным разрушением городов, некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться", – сказал президент. Сотни европейских компаний и банков не просто не отказались работать с рынком России, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать военную машину государства-агрессора.
Зеленский заметил, что это свидетельствует о том, что мир не осознает, к какой войне готовилась Россия.
Литва первой пришла на помощь
Глава государства также поблагодарил Литву за то, что она первой отказалась от энергоносителей России.
Я благодарен тебе, Гитанас, что первым передал нам оружие – Stinger. Это было историческое проявление лидерства,
– отметил президент.
Он добавил, что литовцы понимают, как оккупанты могут разрушить свободу и какой ценой восстанавливается независимость. В таком лидерстве нуждаются сейчас все. Чтобы думать о том, что должно объединять, а не против эгоистических интересов.
Подытоживая, глава государства подчеркнул, что Россия и ее должностные лица должны отвечать за эту войну, как и все исполнители военных преступлений. А международное сообщество должно прилагать сил, чтобы так было. Под ограничения должны попасть нефть, газ и все российские банки. Речь ведь не только о судьбе Украины.
А Украина и Литва продолжат сотрудничать в рамках "Люблинского треугольника".
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