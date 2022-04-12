Зеленский обратился к парламенту Литвы: поблагодарил за помощь и рассказал о зверствах россиян

12 апреля 2022 , 11:14
Читати новину українською

Владимир Зеленский 12 апреля обратился к парламенту и народу Литвы. Президент поблагодарил литовцев за помощь и поддержку. Он также рассказал о зверствах россиян в Украине.

Перед выступлением украинского лидера перед парламентом Литвы минутой молчания почтили всех погибших в войне, которую ведет против украинцев Россия.

Читайте также Зеленский встретился со спецгруппой для расследования военных преступлений России

Зеленский поблагодарил Литву за поддержку

Президент напомнил о недавнем приезде в Киев спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, многократных визитах президента страны Гитанаса Науседы, а также посещение Киева премьером Ингридой Шимоните 11 апреля.

Он поблагодарил литовский народ за постоянную поддержку украинцев, особенно в тяжелое время.

Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине. Вы остаетесь среди тех, кто заботится о мире и безопасности Европы больше всего,
– подчеркнул политик.

Европа пока не имеет общей позиции

Зеленский добавил, что начавшаяся Россией полномасштабная война против Украины ставит перед Европой стратегический вопрос: живы ли еще ценности, положенные в основу объединения народов Европы после Второй мировой войны, или они уже сыграли свою роль и могут стать частью исторического наследия.

Глава государства отметил, что пока общего для европейцев ответа нет. Но именно от этого зависит будущее Европы.

Военные преступления россиян

В освобожденных от российских оккупантов районах Украины продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных государством-агрессором.

Мы почти ежедневно находим новые массовые захоронения убитых, собираются показания. Тысячи убийств, сотни случаев пыток, трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах, связанные и изуродованные тела,
– рассказал глава государства.

Есть деревни, которые были достаточно большими, но теперь остались почти без жителей. По меньшей мере, сотни детей остались сиротами. Зафиксировали сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних, маленьких детей и даже младенца. "Об этом просто страшно говорить, но это правда", – сказал политик.

Он добавил, что удалось даже установить личность этого россиянина – это Бычков из Пскова. "Есть видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над ним. Вот такой российский военный, защитник детей", – подчеркнул глава государства. Он добавил, что именно с таким теперь будут ассоциироваться российская армия: десантники из Пскова и изнасилование младенцев. В то же время, заметил Зеленский, российская пропаганда, видимо, представляет это как "защиту русскоязычных".

Такие преступления останутся на ответственности и пропагандистов, и тех, кто воспитывает таких воинов-насильников, и европейцев, до сих пор не выключающих российскую пропаганду из телесетей. Зеленский предложил министру "обороны" России пригласить таких бойцов "защищать" его детей и внуков.

Украинцев хоронят во дворах

Везде в Украине, где побывали оккупанты, во дворах, в скверах, на огородах, захоронения людей, чьи тела не смогли отвезти на кладбище,
– отметил глава государства.

Он добавил, что это всего через несколько недель российской оккупации. Так есть в районах вокруг столицы, Черниговской и Сумской областях. Весь мир запомнил название города Бучи, однако такова ситуация и в других населенных пунктах, где россияне смогли закрепиться на определенное время.

Зеленский заметил, что трудно даже представить, что происходит в Мариуполе, Волновахе – городах, уничтоженных российскими войсками. Однако российские пропагандисты все преступления своих бойцов называют "постановками".

Президент сообщил и о сотнях тысяч людей, которые были вывезены либо в Россию, либо на оккупированные территории Донбасса. У украинцев забирают документы, их допрашивают, унижают и помещают в фильтрационные лагеря. "Это все – попытка избавиться от показаний преступлений россиян в Украине", – объяснил политик.

Он подчеркнул, что все российское военное и политическое руководство знает об этом. Более того, оно убеждено в своей безнаказанности. Верит, что от российских ресурсов мир не сможет отказаться.

Всему Западу следует быть, как Литва

Если бы все были такими, как вы в Литве, то, я уверен, российское руководство не могло бы надеяться, что им все сойдет с рук,
– заявил Зеленский.

Возможно, и войны не было бы.

Глава государства отметил, что Евросоюз уже обсуждает 6 пакет санкций против России. Однако пока неизвестно, попадет ли под санкции российская нефть.

"Даже после увиденного в Буче, даже зная о депортации людей, наблюдая за сознательным разрушением городов, некоторые страны ЕС до сих пор не могут определиться", – сказал президент. Сотни европейских компаний и банков не просто не отказались работать с рынком России, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать военную машину государства-агрессора.

Зеленский заметил, что это свидетельствует о том, что мир не осознает, к какой войне готовилась Россия.

Литва первой пришла на помощь

Глава государства также поблагодарил Литву за то, что она первой отказалась от энергоносителей России.

Я благодарен тебе, Гитанас, что первым передал нам оружие – Stinger. Это было историческое проявление лидерства,
– отметил президент.

Он добавил, что литовцы понимают, как оккупанты могут разрушить свободу и какой ценой восстанавливается независимость. В таком лидерстве нуждаются сейчас все. Чтобы думать о том, что должно объединять, а не против эгоистических интересов.

Подытоживая, глава государства подчеркнул, что Россия и ее должностные лица должны отвечать за эту войну, как и все исполнители военных преступлений. А международное сообщество должно прилагать сил, чтобы так было. Под ограничения должны попасть нефть, газ и все российские банки. Речь ведь не только о судьбе Украины.

А Украина и Литва продолжат сотрудничать в рамках "Люблинского треугольника".

Обратите внимание – Зеленский обратился к Южной Кореи: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська