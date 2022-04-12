Зеленский обратился к парламенту Литвы: поблагодарил за помощь и рассказал о зверствах россиян

Владимир Зеленский 12 апреля обратился к парламенту и народу Литвы. Президент поблагодарил литовцев за помощь и поддержку. Он также рассказал о зверствах россиян в Украине.

Перед выступлением украинского лидера перед парламентом Литвы минутой молчания почтили всех погибших в войне, которую ведет против украинцев Россия.

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Зеленский поблагодарил Литву за поддержку

Президент напомнил о недавнем приезде в Киев спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, многократных визитах президента страны Гитанаса Науседы, а также посещение Киева премьером Ингридой Шимоните 11 апреля.

Он поблагодарил литовский народ за постоянную поддержку украинцев, особенно в тяжелое время.

Вы были среди первых, кто пришел на помощь Украине. Вы остаетесь среди тех, кто заботится о мире и безопасности Европы больше всего,

– подчеркнул политик.

Европа пока не имеет общей позиции

Зеленский добавил, что начавшаяся Россией полномасштабная война против Украины ставит перед Европой стратегический вопрос: живы ли еще ценности, положенные в основу объединения народов Европы после Второй мировой войны, или они уже сыграли свою роль и могут стать частью исторического наследия.

Глава государства отметил, что пока общего для европейцев ответа нет. Но именно от этого зависит будущее Европы.

Военные преступления россиян

В освобожденных от российских оккупантов районах Украины продолжается работа по расследованию военных преступлений, совершенных государством-агрессором.

Мы почти ежедневно находим новые массовые захоронения убитых, собираются показания. Тысячи убийств, сотни случаев пыток, трупы людей до сих пор находят в канализационных люках и подвалах, связанные и изуродованные тела,

– рассказал глава государства.

Есть деревни, которые были достаточно большими, но теперь остались почти без жителей. По меньшей мере, сотни детей остались сиротами. Зафиксировали сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних, маленьких детей и даже младенца. "Об этом просто страшно говорить, но это правда", – сказал политик.

Он добавил, что удалось даже установить личность этого россиянина – это Бычков из Пскова. "Есть видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над ним. Вот такой российский военный, защитник детей", – подчеркнул глава государства. Он добавил, что именно с таким теперь будут ассоциироваться российская армия: десантники из Пскова и изнасилование младенцев. В то же время, заметил Зеленский, российская пропаганда, видимо, представляет это как "защиту русскоязычных".