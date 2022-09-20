Зеленский ответил на петицию об отмене ратификации Стамбульской Конвенции

Владимир Зеленский 16 сентября ответил на петицию об упразднении ратификации в Украине Стамбульской Конвенции. Он призвал усилить информационную кампанию по этому документу.

Подробности ответа президента на петицию

Глава государства отметил, что ратификация конвенции не предусматривает внесения ее положений в Конституцию Украины. Поэтому институт семьи и права на усыновление, на которые ссылается автор петиции, документ не регулирует.

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Украина будет применять Конвенцию в соответствии с теми нормами и ценностями, которые очерчены в Конституции.

Зеленский подчеркнул плохую осведомленность населения о Стамбульской конвенции. Чтобы недоразумения больше не возникали, он призвал правительство усилить информационную кампанию по документу.

С учетом повышенного общественного интереса к данной теме, распространение мифов и предвзятых интерпретаций Стамбульской конвенции правительству предложено продолжить реализацию задач государственной семейной политики и усилить информационную кампанию с целью разъяснения целей и отдельных положений конвенции,

– подчеркнул президент.

Что известно о петиции

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с просьбой денонсировать закон о ратификации Стамбульской Конвенции. Ее обращение подписали 25 585 человек.

В нем говорится, что понятия "гендер", "сексуальные ориентации" и "гендерные идентичности" приведут к разрушению института семьи в Украине. Также автор ссылается на нарушение статей об охране детства и праве родителей на воспитание. Мол, конвенция позволяет детям изменять пол без разрешения родителей и т.п.

В то же время Тимошенко считает, что украинские законы обеспечивают защиту жертв домашнего насилия и более совершенны, чем положения Стамбульской Конвенции.

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