Зеленский ответил на петицию об отмене ратификации Стамбульской Конвенции
Источник:электронные петиции
Владимир Зеленский 16 сентября ответил на петицию об упразднении ратификации в Украине Стамбульской Конвенции. Он призвал усилить информационную кампанию по этому документу.
Подробности ответа президента на петицию
Глава государства отметил, что ратификация конвенции не предусматривает внесения ее положений в Конституцию Украины. Поэтому институт семьи и права на усыновление, на которые ссылается автор петиции, документ не регулирует.
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Украина будет применять Конвенцию в соответствии с теми нормами и ценностями, которые очерчены в Конституции.
Зеленский подчеркнул плохую осведомленность населения о Стамбульской конвенции. Чтобы недоразумения больше не возникали, он призвал правительство усилить информационную кампанию по документу.
С учетом повышенного общественного интереса к данной теме, распространение мифов и предвзятых интерпретаций Стамбульской конвенции правительству предложено продолжить реализацию задач государственной семейной политики и усилить информационную кампанию с целью разъяснения целей и отдельных положений конвенции,
– подчеркнул президент.
Что известно о петиции
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту с просьбой денонсировать закон о ратификации Стамбульской Конвенции. Ее обращение подписали 25 585 человек.
В нем говорится, что понятия "гендер", "сексуальные ориентации" и "гендерные идентичности" приведут к разрушению института семьи в Украине. Также автор ссылается на нарушение статей об охране детства и праве родителей на воспитание. Мол, конвенция позволяет детям изменять пол без разрешения родителей и т.п.
В то же время Тимошенко считает, что украинские законы обеспечивают защиту жертв домашнего насилия и более совершенны, чем положения Стамбульской Конвенции.Обратите внимание! Ратификация Стамбульской Конвенции была важным шагом по пути в Евросоюз. Из-за позиции Всеукраинского совета церквей его долго не могли ратифицировать. 20 июня парламент таки одобрил документ, а уже через 3 дня Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
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