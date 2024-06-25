Неслыханная жестокость: в России мать зарубила топором 3-летнюю дочь и едва не зарезала 8-летнюю

В Красноярском крае России произошел сенсационный инцидент. Там мать зарубила топором свою трехлетнюю дочь.

Также она чуть не зарезала свою восьмилетнюю дочь, заподозрив мужа в измене. Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Как российская мама расправилась с младшей дочерью и едва не убила еще одну

В российском телеграм-канале отметили, что 34-летняя Юлия А. с Курагино вспыхнула ревностью к своему мужу. Так, женщина была уверена, что у него есть роман на стороне и он собирается бросить ее с тремя детьми.

После того, как муж ушел на работу, женщина прибегла к жестоким действиям. Она взяла топор и несколько раз ударила им младшую 3-летнюю Лизу. Известно, что малышка погибла на месте. Затем женщина схватила нож и полоснула по горлу старшую, 8-летнюю Леру. Сообщается, что девочка выжила лишь чудом. У Юлии была еще 6-летняя дочь, однако, до нее она не добралась.

После жестокой расправы она сама позвонила подруге и призналась в убийстве. Сейчас женщину задержали и допрашивают. Однако, отмечается, что показания, которые она дает, путаные. Как отметили в телеграм-канале, возможно, она находится в состоянии шока. Сейчас следователи разбираются, что на самом деле толкнуло женщину на безумную жестокость. Предварительно, психическими расстройствами она не страдает.