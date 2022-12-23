С особой жестокостью: на Тернопольщине женщина выколола глаз двухлетнему сыну
Источник:Тернопыльская облпрокуратура
В Тернопольской области женщина выколола глаз собственному сыну. Возобновить функционирование органа, к сожалению, невозможно.
Инцидент произошел в Бережанах. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт насчет злоумышленницы. Ее обвиняют в нанесении умышленных телесных повреждений ребенку.
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Женщина выколола глаз сыну
Следователи установили, что обвиняемая умышленно выколола глаз своему малолетнему сыну. Для этого она использовала иглу.
Женщина находилась вместе с ним в больничном заведении с подозрением на инфекционное заболевание у ребенка. Когда диагноз не подтвердился, она намеренно повредила глазное яблоко ребенку медицинской иглой.
– рассказали в прокуратуре.
Врачи сообщили об этом ужасном поступке правоохранителям. Мотивов задержанная не объяснила никому.
Подозреваемая – вменяемая
В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Правоохранители открыли уголовное производство за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим особый насильственный характер, которое:
- повлекло за собой потерю функции органа,
- сопряженное со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемую вменяемой. То есть женщина сознавала свои действия и могла управлять ими.
В настоящее время ребенок находится в безопасности. Из-за повреждения мальчик ослеп на один глаз. Расследование проводили следователи Нацполиции.Обратите внимание! За украинским законодательством подозреваемой грозит от 7 до 10 лет в тюрьме.