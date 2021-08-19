Жестокая смерть 16-летней девушки на Кировоградщине: задержали бывшего парня погибшей

В Кировоградской области в течение нескольких дней искали 16-летнюю Викторию Макаренко. Тело девушки нашли в заброшенном колодце. Сейчас правоохранители задержали бывшего парня жертвы.

Трагедия произошла в селе Кетрисановка. Виктория исчезла в ночь с 14 на 15 августа. Мачеха и отец девушки говорят, что она пошла спать в свою комнату, а ночью ее там не обнаружили.

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Вещи и документы девушки остались дома

Оснований думать, что несовершеннолетняя сбежала, не было, ведь все ее вещи и паспорт были на месте. СМИ пишут, что перед исчезновением Виктория ходила к своей подружке, жившей по соседству. Однако ответа на вопрос, куда могла деться девушка, та не имела.

На поиски Виктории ежедневно привлекали несколько десятков человек. Лишь впоследствии местные жители вспомнили о заброшенном колодце. На его дне и обнаружили тело с повреждениями.

Полиция задержала бывшего парня, – СМИ

Полиция задержала бывшего парня девушки. Одна из родственниц погибшей рассказала журналистам, что пара разошлась, поскольку парень настаивал на интимной близости. Возможно, предполагают люди, что он был и среди гостей, которых пригласила накануне подруга убитой.

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Что касается семьи погибшей, то она в Кетрисановку приехала недавно – зимой. На учете соцслужб не состояла. Отец девушки женат в третий раз. У Виктории есть еще брат – от второго брака отца и маленькая сестра – от третьего.