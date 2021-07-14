Жестоко убил бездомного ножницами: во Львове суд наказал злоумышленника

В феврале в заброшенном здании нашли тело бездомного с ранами на шее. Вскоре правоохранители задержали 39-летнего львовянина. Суд признал его виновным в убийстве мужчины.

Злоумышленник заколол бездомного ножницами в заброшенном гараже на улице Замковой. Убийца будет отбывать наказание в тюрьме.

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39-летний львовянин убил бездомного

Примерно в 15:00 7 февраля 2021 года в заброшенном гараже 39-летний львовянин пьянствовал с бездомным.

Вдруг между мужчинами возник конфликт.

Во время словесной перепалки злоумышленник схватил канцелярские ножницы и дважды ударил ими своего оппонента в шею.

В результате инцидента бездомный скончался на месте происшествия.

После этого львовянин допил водку и пошел к своему знакомому.

По дороге он выбросил ножницы в канаву возле колеи.

Суд вынес приговор злоумышленнику

Тело погибшего нашли на месте преступления 8 февраля. Полиция задержала злоумышленника на следующий день. Правоохранители установили, что ранее злоумышленника неоднократно судили за кражи. На этот раз во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Галицкий районный суд Львова 24 июня признал злоумышленника виновным в умышленном убийстве. Ему назначили наказание – 8 лет в тюрьме.

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