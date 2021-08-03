На Житомирщине сын убил отца, угнал авто и устроил ДТП с детьми: фото, видео

В селе Троянов 30 июля от телесных повреждений скончался 49-летний мужчина. Полицейские установили, что травмы мог нанести сын погибшего.

Полицейские нашли тело мужчины за одним из деревенских дворов. Они сразу установили, что смерть была насильственной.

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Когда приехали полицейские, то на территории хозяйства был пьяный сын погибшего и 2 его дочери в возрасте 7 и 8 лет. Также пришел его младший брат и рассказал, что племянницы ночью прибежали к его дому и рассказали, что отец совершил ДТП.

Мужчина совершил ДТП / Фото полиции Житомирской области

Как возник конфликт

Вечером 29 июля мужчины пили алкоголь, начали ссориться. Спор перерос в драку. Старший из мужчин получил смертельные травмы. Младший попытался спрятать тело на огороде, посадил детей в машину и попытался убежать. Однако не справился с управлением и въехал в электроопору.

Дети тоже были в машине во время аварии и получили травмы. Младший брат отправился на поиски старшего и нашел его возле разбитого автомобиля. Девочек он решил отвести к своим родителям, где и жил его брат. Когда они пришли во двор, то дети сказали, что дедушка почему-то лежит на огороде. После этого мужчина нашел тело мертвого отца.

Эксперты установили насильственную смерть / Фото полиции Житомирской области

Что грозит предполагаемому убийце

Полицейские задержали 27-летнего мужчину и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Правоохранители установили, что в доме были отец с сыном, а под их присмотром – 2 детей. Мама несовершеннолетних живет в другой территориальной общине и по просьбе бабушки, которая тогда была на круглосуточном дежурстве на работе, привезла детей в гости.

Подворье, где случилась трагедия / Фото полиции Житомирской области

Полицейские задержали предполагаемого убийцу: смотрите видео