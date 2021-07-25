Падение и спасение: как живут секс-работницы на востоке Украины

"Не знала, что вернусь живой", – рассказывает одна из женщин. Наркотики, нехватка денег, произвол конфликта – все влияет на незащищенные слои общества. Мы узнали, что делается для профилактики и сдерживания распространения таких болезней, как ВИЧ, гепатит и туберкулез в Донецкой области.

200 гривен и деньги на бензин

Секс-работница Оксана из Славянска рассказала, что начала оказывать секс-услуги, когда ей было 17 лет. Сейчас ей 42.

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Наркотики употреблял и ее родной брат, который дал попробовать их, когда девушке исполнилось 16 лет.

Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" организовал для журналистов общение с работниками медицинских учреждений, представителями общественных организаций, секс-работницами и с наркозависимыми людьми, чтобы рассказать, с какими проблемами сталкиваются эти люди в оккупации и на подконтрольных правительству Украины территориях.

По ее словам, продавать из дома в 90-х было нечего, потому что все жили бедно. Поэтому девушка начала оказывать секс-услуги, чтобы купить за них наркотические средства. На сегодня женщина уже семь раз лечилась в реабилитационных центрах Славянска и стала пациенткой программы заместительной поддерживающей терапии.



Секс-работница Оксана начала оказывать секс-услуги для того, чтобы купить наркотики / Фото 24 канал, Алина Туришин

Когда наркотики надо было доставать, тогда приходилось. Сейчас я на программе, лечусь от онкологии. В молодости были и случаи изнасилования, угрожали даже оружием. Но я знала, что меня дома ждет мама и дочь, и я не имела права, чтобы со мной что-то случилось,

– говорит Оксана.

И вспоминает: "Однажды ездила в реабилитационный центр в Карпаты. Побыла там и вернулась. Это я сейчас понимаю уже, что надо было раньше уезжать из родного города. В своем трудно, всех знаешь, много знакомых. В чужом городе проходишь реабилитацию, потом у тебя меняется мышление".

Женщина рассказала, что в Славянске есть около 15 секс-работниц. Среди них – несовершеннолетние сестры, которым по 12 – 13 лет. По словам Оксаны, до 2014 года для того, чтобы их не забирали работники милиции, им платили по 200 – 300 гривен или давали деньги на бензин.

Мобильная поддержка секс-работников и наркозависимых / Фото – Алина Туришин

Руководительница проекта ОО "Наша помощь" Любовь Хрипкова рассказала, что уже 17 лет организация работает над снижением угрозы распространения болезней в Донецкой области. Мобильная амбулатория работает от "Альянса общественного здоровья" по четким маршрутам. В частности, проект охватывает весь северный регион области и предоставляет услуги секс-работникам и наркозависимым людям.

Если вы не можете бросить свои вредные привычки, то вы должны четко знать, что надо делать, чтобы уберечь себя от инфекций. Вся наша деятельность направлена на профилактику снижения угрозы ВИЧ, туберкулеза и гепатита,

– рассказала Хрипкова.

Руководительница проекта ОО "Наша помощь" Любовь Хрипкова / Фото – 24 канал, Алина Туришин

"Мы ориентированы на информационно-просветительскую работу, тестируем наших пациентов на ВИЧ. Также для снижения передачи инфекций инъекционным путем мы раздаем нашим наркозависимым пациентам шприцы для обмена. Кроме того, обеспечиваем секс-работников средствами контрацепции", – объяснила она.

По ее словам, клиенты проекта делают тестирования на инфекции каждые полгода. Если инфекция обнаруживается, то этих людей переадресовывают в партнерскую областную организацию, где им делают диагностику и начинают лечить.

Наши клиенты уже знают, когда эта амбулатория приедет и куда именно. В дальнейшем, по графику они подходят и проводят коммуникацию с соцработниками. Все эти услуги – бесплатные. Также наша организация координирует деятельность ЗПТ в Донецкой области. На временно оккупированной территории организация не работает,

– добавила эксперт.

Другие секс-работницы рассказали, что были наркозависимыми и проходили лечение в реабилитационных центрах. На сегодня, среди них – одна, которая до сих пор употребляет наркотические вещества, другие – на заместительной поддерживающей терапии.



​Секс-работницы / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Женщины рассказали, что имели неоднократные случаи насилия. Одна из них показывает синяк на левом боку. Говорит, что мужчина "сделал дело" и решил не платить деньги.



Секс-работница показывает последствия насилия / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Женщины вспоминают, что когда Славянск был оккупирован – "творились страшные вещи".

Когда уходил на работу, то не знал, вернешься ты или нет. Беспорядок "ДНР". Туда же брали всех, кого попало: людей с наркотической зависимостью, заключенных. Никто же трезвый здесь не ходил. "Власти" этой "республики" запрещали наркотики, но сами подпольно ими пользовались очень даже хорошо,

– вспоминают секс-работницы.

Секс-работница Наташа рассказывает, что начала предоставлять эти услуги в 20 лет. Сейчас ей 43. Вспоминает, что из дома выгоняла родная мать. Потому она шла ночевать к знакомым. Со временем "познакомилась" с наркотиками.



Секс-работница побывала во всех реабилитационных центрах Славянска / Фото – 24 канал, Алина Туришин

"Услуги в ОРДЛО предоставляются, как гуманитарная поддержка"

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области крайне ограничены возможности гуманитарных организаций по поддержке наркозависимых людей и секс-работниц. Об этом рассказал ассоциированный директор по политике и партнерству МБФ "Альянс общественного здоровья" Павел Скала.

По его словам оккупационные администрации не поддерживают гуманитарные проекты, поэтому вся помощь оказывается через общественные организации.

Часть людей, которые получали эти сервисы еще до 2014 года, продолжают получать их через общественные организации, сотрудничающие с "Альянсом". Но в рамках этой деятельности мы никоим образом не сотрудничаем с так называемой властью "ДНР" и "ЛНР",

– рассказал Скала.



Павел Скала / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Машины мобильной амбулатории выезжают из офиса, который находится в Славянске. Здесь соцработники получают необходимые материалы для оказания помощи наркозависимым и секс-работникам. В штате работает 31 человек. По словам главы ОО "Наша помощь" Анатолия Гриценко, каждый человек может получить помощь не больше 9 раз в год.



Офис ОО "Наша помощь" в Славянске / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Один из мужчин, который проходит ЗПТ, рассказал, что его жена употребляла наркотические средства. Это приносило проблемы в семью. По словам мужчины, он неоднократно пытался помочь жене.

Однако, после того, как он попал в аварию – начал употреблять обезболивающие, а впоследствии перешел на наркотики. Через некоторое время мужчина решил обратиться за помощью в больницу, чтобы улучшить здоровье, финансовое состояние семьи, социализироваться и "прийти в себя". Однако, столкнулся там с негативным отношением к себе.

Когда я увидел, что это вышло из-под контроля, стала страдать моя семья, я решил обратиться за помощью в больницу. За то время, пока я жил другой жизнью, я отвык от такого отношения, которое я встретил в наркологии,

– рассказал мужчина.

И добавляет: "Это было очень неправильное отношение к пациенту, к человеку, даже к личности. Когда ты абсолютно незащищен и живешь в "страхе и волнении", что тебя лишат таблеток и ты останешься снова один на один с этой проблемой. Есть царство, а есть люди бесправные. Я ходил в эту больницу несколько месяцев".

Мужчина рассказал, что жаловался на свое состояние, спрашивал у врача о своем лечении. Однако, столкнулся с криками и с угнетением личности.

Собрались врачи, это "судилище", и начали повышать на меня голос. Я просил перевести меня на другой сайт (пункты выдачи препаратов ЗПТ). А мне сказали "вы ходите тут с палкой, больного из себя строите", а палка у меня после аварии, мне ходить трудно,

– добавил мужчина.

Как работает полиция?

За 2020 год патрульная полиция Краматорска и Славянска выявила 82 факта предполагаемых наркотических веществ. За первое полугодие 2021 года – 38 фактов.

По словам начальницы отделения связей с общественностью батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Боковой Натальи, на линию 102 почти ежедневно поступают сообщения о выявлении лиц, которые могут распространять наркотические вещества. После этого экипаж полицейских, который получил этот вызов, выезжает на место и общается с гражданами, на которых указал заявитель.

Мы можем пообщаться, посмотреть, имеет или нет этот человек признаки наркотического или алкогольного опьянения, и провести поверхностную проверку согласно ЗУ "О Нацполиции". Если наркотические вещества найдены, то мы вызываем следственно-оперативную группу, которая фиксирует это событие и занимается этим событием,

– рассказала Бокова.

Наталья Бокова / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Исследование

В июне 2018 года – январе 2019 года клуб "Рассвет" провел исследование уровня доступа женщин, употребляющих наркотики, к услугам охраны сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ), ВИЧ и снижения вреда. А также препятствий, с которыми они сталкиваются при доступе к таким услугам.

В частности, исследование направлено на женщин в районах, которых коснулся вооруженный конфликт в Украине, для улучшения психического, физического и социального благосостояния и благополучия уязвимых и получающих недостаточно услуг в Донецкой и Луганской областях женщин.

Проведенное исследование позволило задокументировать тяжелое социально-экономическое положение женщин, которые употребляют наркотики и проживают в зоне вооруженного конфликта в Украине. Практически у половины респонденток на момент опроса не хватало финансовых средств даже для покупки еды; уровень безработицы был значительно выше, чем средние значения по региону.

Соцработница ОО "Свитанок" Наталья Безелева рассказала, что интервью на основе анкет проводились со 150 женщинами, которые употребляют наркотики в возрасте от 18 до 58 лет.

Их место жительства:

91,33% живут в городских условиях;

14% сменили место жительства из-за конфликта и переехали в другой город, а 4% сменили место жительства, оставаясь в том же городе;

12,67% имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но у четверти из них нет документов, подтверждающих это;

больше двух третей ВПЛ не получили никакой поддержки как ВПЛ.

Соцработница ОО "Свитанок" Наталья Безелева / Фото 24 канал, Алина Туришин

По словам Безелевой, исследование показало, что минимальный возраст начала употребления наркотиков – 12 лет, средний возраст начала употребления наркотиков – 20 лет. Насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики, увеличилось в связи с вооруженным конфликтом.

К высокому уровню семейного насилия добавились более частые и жестокие случаи насилия со стороны полиции и военных, к которому женщины, употребляющие наркотики, оказались крайне уязвимы из-за стигмы и криминализации.

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