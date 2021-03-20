Величезна невдача, – у Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про заборону домашнього насильства. Відповідний указ підписав глава держави Реджеп Таїп Ердоган.
Джерело:Anadolu
У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала угоду Ради Європи. Документ покликаний запобігти та протидіяти насильству проти жінок та домашньому насильству.
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У Туреччині пояснили своє рішення
Міністр сім'ї, праці та соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук зазначила, що права жінок достатньо забезпечені внутрішнім законодавством, особливо Конституцією.
За її словами, турецька правова система є "достатньо динамічною та потужною", щоб впроваджувати нові норми відповідно до нагальних потреб.
Насильство над жінками є злочином проти людства. Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом "нульової толерантності,
– наголосила урядовець.
Рада Європи засудила рішення Туреччини
Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що оголошення Туреччини про вихід зі Стамбульської конвенції – руйнівна новина.
Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і і дуже плачевним, оскільки компрометує захист жінок у Туреччині, по всій Європі та за її межами,
– сказала вона.
Що таке Стамбульська конвенція?Стамбульська конвенція – це міжнародний юридичний обов’язковий акт, який охоплює питання, пов'язані з насильством щодо жінок.
Угоду підписали 46 країн світу і Євросоюз. Водночас ратифікували документ понад 30 країн. Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала її.