Величезна невдача, – у Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

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Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про заборону домашнього насильства. Відповідний указ підписав глава держави Реджеп Таїп Ердоган.

Джерело:

Anadolu

У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала угоду Ради Європи. Документ покликаний запобігти та протидіяти насильству проти жінок та домашньому насильству.

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У Туреччині пояснили своє рішення

Міністр сім'ї, праці та соціальних служб Зехра Зумрут Сельчук зазначила, що права жінок достатньо забезпечені внутрішнім законодавством, особливо Конституцією.

За її словами, турецька правова система є "достатньо динамічною та потужною", щоб впроваджувати нові норми відповідно до нагальних потреб.

Насильство над жінками є злочином проти людства. Туреччина рішуче продовжить боротьбу з насильством за принципом "нульової толерантності,
– наголосила урядовець.

Зверніть увагу! У Туреччині в 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Рада Європи засудила рішення Туреччини

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що оголошення Туреччини про вихід зі Стамбульської конвенції – руйнівна новина.

Цей крок є величезною невдачею для цих зусиль і і дуже плачевним, оскільки компрометує захист жінок у Туреччині, по всій Європі та за її межами,
– сказала вона.

Що таке Стамбульська конвенція?

Стамбульська конвенція – це міжнародний юридичний обов’язковий акт, який охоплює питання, пов'язані з насильством щодо жінок.

Угоду підписали 46 країн світу і Євросоюз. Водночас ратифікували документ понад 30 країн. Україна підписала конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала її.